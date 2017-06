Absuelto 'Txapote' del atentado contra el Gobierno de Guipúzcoa en 1995 al haber prescrito el delito

El fiscal pedía 14 años de cárcel para el histórico etarra, que acumula condenas por los asesinatos de Blanco y Ordóñez

La razón es que no fue hasta febrero de 2012 cuando la Fiscalía pidió que se oyese a García Gaztelu, que ya cumplía condena por delitos como los asesinatos de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Gregrorio Ordóñez, para preguntarle si aceptaba ser entregado también por estos hechos, ya que en principio no había sido reclamado a Francia por este procedimiento en particular. La causa no se dirigió contra el dirigente etarra hasta el día 23 de dicho mes.