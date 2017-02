Alcalde de Sevilla cree que si Susana Díaz decide optar a dirigir el PSOE será "la mejor candidata"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha mantenido este martes que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, decidiera optar a dirigir el PSOE a nivel nacional sería "con diferencia, la mejor candidata" y ha añadido que, en cualquier caso, es algo que tiene que decir ella y que el plazo aún no está abierto.

En una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, ha criticado a quienes intentan aprovechar "políticamente" el momento y las supuestas aspiraciones de Díaz "para encontrar una debilidad en su gestión o en su capacidad para resolver problemas en Andalucía" y eso --ha añadido-- "es un error".

No obstante, Espadas no ha querido "especular" con si sería posible que Díaz compaginara los cargos como presidenta de la Junta y máxima responsable del PSOE. Así, ha llamado a esperar a "conocer la evolución de los acontecimientos" porque lo contrario sirve para "generar espacios para la confrontación o la crítica de otros".

PUEDA PARECER "UN CULEBRÓN"

"Ya veremos si toma finalmente o no la decisión", ha dicho el regidor hispalense, que ha recordado que, en cualquier caso, el plazo para que los aspirantes presenten formalmente sus candidaturas "aún no se ha abierto" a pesar de que, "como llevamos tanto tiempo hablando de esto, pueda parecer un culebrón que no acaba nunca".

En esa línea, ha concluido reclamando que se deje que "cada cosa (ocurra) a su tiempo" ya que, "los ciudadanos tiene que percibir la realidad, que es presidenta de la Junta y gestiona la región y que cualquier otra cuestión, de momento, es secundaria".

"Si pasa a ser prioritaria ella sabrá lo que tiene que hacer en cada momento porque es muy responsable", ha ensalzado Espadas, que cree que lo que Susana Díaz tiene "entre manos" con sus responsabilidades actuales es "muy gordo" y "no cualquier cosa".