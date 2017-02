Mas asegura que su partido es incómodo porque "sin él no habrá Estado catalán"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que la antigua CDC y ahora el PDeCAT se ha convertido en un partido incómodo para España porque "sin él no habrá Estado catalán".

"Desde que tomamos el camino de la libertad de Cataluña definitivamente, visto que el entendimiento era imposible, empezamos a molestar de verdad", ha proclamado en un acto del en el centro Tradicionàrius del barrio barcelonés de Gràcia frente a miembros del grupo municipal en el Ayuntamiento, asociados al partido y vecinos.

Mas ha recordado que el exconseller de Presidencia y ahora portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, acudirá este lunes al Tribunal Supremo por la causa del proceso participativo del 9N de 2014 y ha vaticinado que habrá más acciones para "debilitar e incluso destruir" al partido.

Así, el mismo día que 'El Mundo' ha publicado que el expresidente catalán participó en una reunión con un empresario que habría financiado de forma irregular la extinta CDC -tema sobre el que no ha hablado-, ha emplazado a las nuevas caras del partido a no dar motivos al Estado para que emprenda acciones contra ellos: "No les deis ninguna excusa porque cualquiera que les deis la convertirán en una prueba, y la prueba en un delito".

"Hay muchos otros que van a juicio porque han hecho casos de corrupción. Nosotros vamos por hacer de demócratas y poner las urnas", ha asegurado el presidente del PDeCAT ante unas 200 personas.