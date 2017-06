Baldoví: "Estaremos con la moción de censura la presente quien la presente con tal de desplazar al PP"

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha indicado este viernes que los miembros de esta coalición respaldarán la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "la presente quien la presente con tal de desplazar al Partido Popular (PP)" del Ejecutivo central.

"Haremos lo que podamos. Si podemos, quitaremos al Gobierno del PP y si no podemos, seguiremos haciendo lo que está en nuestras manos", ha aseverado Baldoví. En este sentido, ha comentado que "si alguien ha intentado que el Gobierno de Rajoy no estuviera ha sido Compromís" y ha mencionado el "acuerdo del Prado".

"Si la moción de censura del día 13 no sale, como parece que va a ser con bastante probabilidad, animaremos al Partido Socialista para que presente su propia moción de censura. Y si finalmente no se presenta o no sale, evidentemente, seguiremos con nuestra labor, presentando las enmiendas que creemos que son absolutamente legítimas para el conjunto de valencianos y denunciando la hipocresía y la doble cara de PP y Cs", ha expuesto Baldoví.