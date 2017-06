Casado (PP) asegura que el PP no tolerará "ningún chantaje" ni ningún "proyecto rupturista" de la unidad del país

Cree que "lo mejor que podían hacer los independentistas en Cataluña es dejar de hacer el ridículo"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado, ante la existencia de "otro desafío secesionista" y de "partidos populistas y nacionalistas radicales", que el PP "no va a tolerar ningún chantaje ni ningún tipo de proyecto rupturista contra la unidad de España y la soberanía nacional".

Así y cuando "hay otro desafío secesionista" y "partidos populistas y nacionalistas radicales que intentan tirar por tierra todos esos esfuerzos", ha abogado por "mandar un mensaje de absoluta tranquilidad", porque, ha aseverado, "el Partido Popular no va a tolerar ningún chantaje ni ningún tipo de proyecto rupturista contra la unidad de España y la soberanía nacional".

Ha comentado al respecto que desde Venecia les han dicho que "están" con el Gobierno de España y que "no puede haber ningún referéndum rompiendo la legalidad", así como que la interlocución se hará "en base al marco constitucional e institucional de España".

"Pero no quieren venir porque saben que no tienen la mayoría, ni la mayoría social en toda España ni tampoco la mayoría social en esa parte fundamental para España que es Cataluña", ha insistido Pablo Casado, que también se ha referido al hecho de que esta semana se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado aunque todo el mundo decía que el PP "no" era "capaz" de negociar estas cuentas y para lo cual ha "sabido dialogar" con seis partidos.