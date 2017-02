Castilla y León avanza que mantendrá la congelación de las tasas universitarias y bajarán cuando la economía lo permita

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha avanzado que las tasas universitarias de la Comunidad permanecerán congeladas igual que en los últimos cursos, tras lo que ha garantizado que caerán y se equipararán a la media de españa cuando "la economía lo permita".

Herrera ha respondido de este modo a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, cuestión con la que ha arrancado el Pleno de las Cortes, el primero del año en el que se formulan preguntas al presidente, ya que en el anterior se produjo su comparecencia para explicar los resultados de la Conferencia de Presidentes de enero.

De este modo, Juan Vicente Herrera ha insistido en que la Junta prevé prorrogar la congelación de las tasas y, "en cuanto se pueda", avanzar en la homologación con la media nacional siempre con el objetivo de "mantener el saneamiento actual de las cuentas de las universidades públicas". No obstante, ha garantizado que la educación universitaria es accesible dado el sistema de becas que permiten atender a "más alumnos".

Sin embargo, el portavoz socialista ha lamentado que el presidente haya anunciado la "prórroga" de las "terceras tasas universitarias más altas de España". "No se si es consciente del drama que supone", ha preguntado Tudanca a Herrera, a quien ha recordado que los jóvenes se "marchan" de Castilla y León.

"Como siga esta dinámica va a tener la sede de la Junta en Bruselas"; ha aseverado, tras lo que ha recordado que acceder a la universidad en Castilla y León cuesta el doble que en Andalucía, lo que supone la "quiebra" de la igualdad de oportunidades en la Comunidad. "Aqui la gente llega tan lejos como le permita su dinero, las tasas amenazan a un número creciente de estudiantes", ha lamentado el líder socialista.

Según los datos aportados por Tudanca ante el Hemiciclo en los últimos años las universidades públicas de Castilla y León han perdido 13.000 estudiantes, mientras que las privadas han ganado 5.000. "Este es el mercadeo del PP", ha insistido Tudanca, quien ha exigido a Herrera que aproveche la tramitación del Presupuesto General de la Comunidad para "bajar las tasas, garantizar la igualdad de oportunidades y lograr un sistema universitario equitativo".

Frente a esta argumentación Herrera ha recordado a Tudanca que no por repetirlas las "mentiras" se convierten en "verdad", ya que, según sus datos, las tasas universitarias de Castilla y León se sitúan como las séptimas más caras, no las terceras. "No por mucha demagogia sus datos son más ciertos", ha aseverado.

De este modo, Herrera ha insistido en que el acceso a la universidad está garantizado en la Comunidad, tras lo que ha recordado que Castilla y León "sigue siendo" la segunda Comunidad con mayor proporción de jóvenes en la universidad, un 37,8 por ciento.

El presidente ha defendido el sistema de becas en una Comunidad en la que, según los datos aportados por el mismo, el 55 por ciento de los alumnos no abonan nada por su matrícula, por lo que ha insistido en que el resultado de la política universitaria de Castilla y León es un sistema "sostenible", de "calidad sobre la media" y que "recibe más alumnos de los que se van", además de contar con un sistema de becas complementario.