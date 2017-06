Cifuentes: "No necesito defenderme de nada porque ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha rechazado las acusaciones del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, sobre su implicación en la adjudicación del contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández que investiga la Guardia Civil, y ha asegurado que no necesita defenderse "de nada porque ningún juez ni ningún fiscal" le ha acusado de nada.

"No necesito defenderme de nada porque ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada", ha afirmado Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid un día antes de comparecer en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid para hablar de la adjudicación del contrato de cafetería de la Cámara al Grupo Cantoblanco en su etapa como vicepresidenta de la Cámara, en el marco de la trama Púnica y la pieza sobre financiación ilegal del PP de Madrid.

"Ha pedido un informe jurídico a la Comunidad de Madrid para seguir desprestigiando a la Guardia Civil. Esto no es que no sea elegante es que no es legal. No puede recurrir a los servicios jurídicos de la Comunidad para temas propios. ¿Sabe quién hacía eso? Ignacio González hacía eso", ha afirmado Aguado.