Ciudadanos quiere que la investigación sobre las cajas de ahorro abarque todo el tiempo necesario para saber qué pasó

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado entrar en las "peleas" entre el PP y el PSOE sobre en qué periodo se debe centrar la comisión de investigación que analizará la quiebra de las cajas de ahorro y su posterior rescate público y ha pedido que abarque "todo el tiempo necesario" para conocer qué sucedió.

"Como nosotros no tenemos nada que ocultar, como no tenemos periodos que nos guste investigar y periodos que nos guste tapar, como les pasa a otros partidos, no vamos a poner ningún problema en que la comisión llegue hasta el fondo de la cuestión", ha declarado este lunes en rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva de Cs.

En este sentido, ha señalado que Ciudadanos no va a "entrar en las peleas de los viejos partidos" que "lo que quieren es quitar de la investigación sus periodos de responsabilidad y centrarse únicamente en el de los partidos contrarios".

"Nosotros no vamos a entrar en ese juego y vamos a estar dispuestos a que se abarque todo el tiempo necesario para saber qué es lo que ha pasado" y "por qué el sistema ha permitido que los viejos partidos controlaran las cajas" y que "al final lo hayamos tenido que pagar todos los españoles", ha manifestado.

Así ha contestado Arrimadas cuando se le ha preguntado si a su partido le parece que, en relación con la crisis de sector bancario, es suficiente con investigar el periodo de 2000 a 2015, como ha planteado el PSOE.

Ante la propuesta conjunta de Cs y Podemos para crear la comisión, que se debate esta semana en el Pleno del Congreso, los socialistas pidieron en un primer momento que solo se analizara la salida a Bolsa y rescate de Bankia y, posteriormente, plantearon circunscribir la investigación a los años 2000 a 2015 pero para todo el sector.

UNA COMISIÓN ÁGIL QUE LLEGUE "HASTA EL FINAL"

La portavoz de la formación naranja ha insistido en que se debe saber "cómo, por qué y quién ha saqueado las cajas de ahorro" y, sobre todo", "que no se vuelva a producir una vergüenza" como esa.

"Queremos que se llegue al final del asunto, no queremos que la comisión se quede en un cajón abrumada por la burocracia y por determinadas comparecencias", ha manifestado, añadiendo que Ciudadanos siempre apostará por una comisión "ágil".