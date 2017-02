En Comú avisa a Rajoy de que cualquier oferta a Cataluña que no contemple el referéndum no será "realista"

El diputado de En Comú Podem y miembro de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Josep Vendrell, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no "se engañe" y que tenga en cuenta que cualquier oferta que haga a Cataluña que no contemple el derecho a decidir y la celebración de un referéndum no será "realista".

En una rueda de prensa en el Congreso, Vendrell ha admitido que existen "informaciones confusas y contradictorias" sobre la posibilidad de que el Ejecutivo central esté preparando una propuesta para dar salida al tema catalán basada en los 46 puntos que el presidente catalán, Carles Puigdemont, entregó a Rajoy hace meses. En opinión de Vendrell, Rajoy debe "sentarse a negociar" sobre todos esos temas (financiación, cercanías, etc), pero "también sobre el referéndum" porque "no es realista" no asumir que esa es una reivindicación del 80% de los catalanes y no una "obsesión" de la Generalitat. "No nos engañemos, la solución a la cuestión catalana pasa por el ejercicio del derecho a decidir", ha subrayado el diputado de ICV, quien ha insistido en que en este tema "no valen las imposiciones autoritarias" y "se tiene que poder dialogar de todos sin líneas rojas, ni vetos".