Condenada a 12 años de cárcel por matar a un hombre y esconder el cuerpo en un congelador de una heladería sevillana

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 12 años de cárcel a María del Carmen Q.B., la mujer acusada de la muerte de un hombre de 62 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el día 9 de enero de 2016 en un congelador de la heladería 'Otoño' del barrio de la Macarena de la capital hispalense.

Tras conocer el veredicto del jurado, la Fiscalía, que pedía inicialmente para la acusada ocho años y medio de prisión, elevó su petición a once años de cárcel, mientras que las dos acusaciones particulares que ejercen la familia del fallecido solicitaron once y doce años de cárcel, respectivamente.

El jurado consideró probado que los hechos tuvieron lugar entre las 5,00 y las 8,00 horas del día 9 de enero de 2016 en el interior de la heladería que regentaba la acusada, cuando, "en el curso de un enfrentamiento surgido por motivos no aclarados", María del Carmen "golpeó fuertemente en la cabeza con un objeto contundente no determinado" a la víctima, "haciéndole caer al suelo, inconsciente o fuertemente conmocionado".

En este punto, dice que "el propósito mortal de la acción de la acusada no ha sido objeto de controversia, y en cualquier caso no puede ponerse en duda cuando aquella ejecutó lo que en la jerga criminalística se denomina un estrangulamiento a lazo, realizado sobre una víctima que yacía inconsciente o conmocionada, durante el tiempo suficiente para causarle efectivamente la muerte por asfixia y con tal energía como para producir la fractura del cartílago tiroideo y del hueso hioides, además de la de la de cinco costillas por la presión ejercida por las rodillas del sujeto agresor sobre la parrilla costal de la víctima".

No obstante, la Audiencia dice que "en ese primer momento la agresión potencialmente mortal no era alevosa, puesto que se producía en un contexto de riña mutua o enfrentamiento previo, como demuestran las distintas lesiones que presentaba el cadáver, muy especialmente las que tenía en los nudillos".

Y añade que, "aunque se prescindiera de esa riña mutua (y entonces quedarían sin explicación las lesiones referidas), no hay ni un asomo de prueba de que el golpe con el objeto contundente fuera una agresión sorpresiva contra víctima desprevenida ni de que entre ese golpe que provocó la indefensión y el estrangulamiento final mediara ninguna interrupción relevante, pues no cabe especular con el tiempo que mediara entre ambas acciones o con el que empleara la acusada en proveerse del cable u objeto similar con el que estranguló al infortunado".

Además, considera que la concurrencia de alevosía "no puede sostenerse en el momento inicial de la agresión sobre la sola base de la supuesta desproporción de fuerzas entre un hombre de 62 años y una mujer de 43, por mucho que quieran exagerarse los efectos que sobre el primero pudiera haber causado el consumo de alcohol y medicación psicotrópica", una pretendida desproporción "que no da base suficiente para apreciar siquiera una agravante genérica de abuso de superioridad".

Para finalizar, afirma que no concurre en la acusada la eximente incompleta de legítima defensa alegada por su defensa, que no fue incluida en el objeto del veredicto, ya que "no existe siquiera un asomo de prueba de que la víctima hubiera agredido física o sexualmente a la acusada" y "en el momento decisivo del estrangulamiento, la víctima se encontraba inconsciente o conmocionada, de modo que, si existió la hipotética agresión ilegítima, esta había concluido ya, el supuesto agresor no suponía ningún peligro para la víctima".