Díaz dice que Rajoy "se debería de dejar de chantaje" y "ponerse a dialogar y buscar soluciones" para los ciudadanos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se debería de dejar de chantaje" y "ponerse a dialogar, a gobernar y buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos".

Así lo ha asegurado Díaz tras ser preguntada por los periodistas sobre la posibilidad de un adelanto electoral tras el rechazo en el Congreso de los Diputados al decreto ley del Gobierno central que liberalizaba el sector de la estiba.

A juicio de Díaz, "creo que no está bien que un presidente del Gobierno, permanentemente, o él directamente o a través de sus ministros, cada vez que no hace lo que él quiere recurra al chantaje".

"Lo estamos sufriendo con las ofertas públicas de empleo, lo estamos sufriendo con la falta de diálogo, y en lugar de ponerse a encontrar apoyo para su presupuesto está chantajeando a las comunidades autónomas", ha criticado, "y ahora cuando no dialoga con los trabajadores y lleva un decreto que va mas allá de lo que plantea una sentencia europea; el parlamento le dice que no, y chantajea al conjunto de los españoles diciendo que va a convocar elecciones".

Es más, ha considerado que "eso creo que no es propio de un presidente, a no ser que pase lo que está pasando: que Rajoy estaba acostumbrado a no hacer nada, a utilizar el rodillo de la mayoría absoluta y ahora se está viendo que tiene que dialogar, gobernar y buscar soluciones que arreglen la vida de la gente y no creen más desigualdad como ha hecho estos años atrás".

En este punto, la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha inaugurado el Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga), ha recordado que "no tengo mayoría absoluta y tengo que buscar continuamente apoyos parlamentarios y lo hago", ha dicho, precisando que "he llevado a cabo la aprobación de dos presupuestos buscando ese entendimiento con otros partidos", en referencia a Ciudadanos.

Por último, Susana Díaz ha criticado que el presidente del Gobierno "va en un mal camino" cuando "le pone ruedas de molinos a los sindicatos y a los trabajadores a la hora de llegar a acuerdo, y además desprecia a los partidos en la oposición y chantajea al conjunto de la sociedad".