La Diputación Permanente del Congreso decide mañana si cita a comparecer a Montserrat, Báñez, Montoro, Nadal y Zoido

JUEVES, 19 DE ENERO La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones se reúne ese jueves a las once de la mañana para decidir si da o no vía libre a la comparecencia extraordinaria de hasta cinco ministros para dar explicaciones sobre distintos temas. Varias de las peticiones de comparecencia que habían registrado los grupos se referían al informe del Consejo de Estado que ha responsabilizado al Estado del accidente del Yakovlev 42 en el que fallecieron 62 militares, un asunto sobre el que la ministra María Dolores de Cospedal ya dio explicaciones este lunes. En esa cita Cospedal anunció que su departamento va preparar una resolución sobre todo lo relacionado con este asunto y la oposición ha preferido dar tiempo a Defensa a redactar ese documento antes de seguir exigiendo explicaciones en sede parlamentaria. Por eso, las solicitudes para que distintos miembros del Gobierno, incluido Mariano Rajoy, informaran de este tema en el Congreso se han retirado finalmente del orden del día. SANIDAD, EMPLEO, HACIENDA, INTERIOR Y ENERGÍA Por contra, se mantienen la peticiones dirigidas a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, cuya presencia reclaman PSOE, Unidos Podemos, ERC y Mixto para que aclare sus declaraciones anunciando reajuste en el copago de los jubilados que perciben más de 18.000 euros anuales. También está muy solicitada la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a quien la oposición pide explicaciones por la gestión de la acogida de refugiados, el déficit de la Seguridad Social y la subida de las pensiones para este año. Al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, el PSOE le urge a comparecer para hablar de la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,10 millones de euros aprobada el 30 de diciembre, mientras que Ciudadanos y el Grupo Mixto le quieren interrogar por las condiciones para PYMES y autónomos para aplazar sus obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), dado que el plazo para el pago de este impuesto vence el próximo 30 de enero. Por su parte, el PSOE quiere que se permita convocar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para informar de sus planes ante el incremento del número de fallecidos por accidentes de tráfico, y el PNV y el Grupo Mixto pretenden que comparezca el responsable de Energía, Álvaro Nadal, para dar cuenta de sus medidas ante el "desmesurado incremento de los precios de la energía en los últimos ocho meses".