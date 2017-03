Otegi (EH Bildu) ensalza a McGuinnes como "figura principal" en la consecución de la paz en Irlanda del Norte

El portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha ensalzado al exviceministro principal de Irlanda del Norte y miembro del Sinn Féin, Martin McGuinness, que ha fallecido este martes como consecuencia de una grave enfermedad, como "figura principal" en la consecución de la paz en Irlanda del Norte.

En rueda de prensa para valorar de urgencia este fallecimiento, Otegi ha señalado que hablar de McGuinness es "hablar de un amigo" con el que ha tenido "enormes complicidades en el pasado, un amigo de los vascos y de este país, un amigo leal y un trabajador incansable por sociedades más justas, por la reunificación de Irlanda y por la libertad de Irlanda".

Además, ha recordado que, "con la misma determinación con la que combatió la ocupación británica, fue capaz de hacer la paz con el Gobierno británico y de gestionar el escenario de paz posterior en el que ocupó cargos de relevancia en el Ejecutivo de Irlanda del Norte".

Asimismo, se ha referido al fallecido como un "verdadero republicano irlandés", que "ha hecho posible un escenario de paz inimaginable hace unas décadas en esa isla".

Arnaldo Otegi ha relatado que, nada más salir de la cárcel, el pasado año, tuvo ocasión de estar con McGuinnes, "que mantenía su mismo humor de siempre" y se encontraba "en plena forma, con la misma complicidad de siempre para con los vascos y para con los presos vascos". "Jamás entendió que a mí no me gustara pescar, para Martin McGuinness la gente que no le gusta pescar es gente rara. Él era un pescador empedernido", ha apuntado.

También ha señalado que "nadie podía imaginar entonces que una enfermedad le iba a llevar a la muerte de una manera tan fulminante, aunque hay que decir que su padre murió exactamente de la misma enfermedad".

Además, ha apuntado que el fallecimiento de Mc Guinness se da "en un contexto muy concreto", en el que el Sinn Féin ha estado "a punto de ganar las elecciones en Irlanda del Norte" porque "apenas le han faltado 1.500 votos para ser primera fuerza", y en el que "en Euskal Herria se ha anunciado el próximo desarme de la organización armada ETA".

Arnaldo Otegi ha señalado que "Martin ha contribuído eficazmente a construir una estrategia que puede que les haga ganadores no a mucho tardar en las elecciones en Irlanda del Norte", donde ya el movimiento unionista "no es mayoritario", lo que "demuestra que esa estrategia que pusieron en marcha rinde frutos" y que McGuinnes fue "figura principal" en la "obtención de la paz, los Acuerdos de Viernes Santo y la desaparición de la violencia armada del ejercito republicano irlandés".

Finalmente, ha trasladado las condolencias de la izquierda soberanista vasca y al conjunto del movimiento republicano irlandés, así como a la familia y allegados del exviceministro principal de Irlanda del Norte.