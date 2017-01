ERC pide en solitario el cierre del Senado y PP, PSOE y Unidos Podemos defienden la reforma

ERC ha defendido en solitario este martes en la Comisión Constitucional del Senado el cierre de la Cámara Alta, por considerarla inútil, y el destino de su presupuesto a las comunidades autónomas, una eliminación que han rechazado PP, PSOE y Unidos Podemos, que han defendido la reforma, ni PDCat, que ha explicado que se queda al margen del debate porque ya no participa "en la evolución del Estado".

El portavoz de ERC Santiago Vidal ha defendido la moción, que ha contado con el voto en contra de los dos principales partidos y con la abstención de la formación morada y de la antigua Convergencia.

Vidal ha repasado los casos de países europeos que han suprimido la segunda cámara parlamentaria, aunque ha admitido que el cambio real es del modelo de Estado, que suponga también de paso la instauración de la república en lugar de la monarquía parlamentaria.

"Nosotros hemos iniciado un proceso constituyente propio, moderno, democrático, pacífico. Cuando celebremos el referéndum de septiembre, constituiremos uno de los Estados más avanzados de Europa con una república unicameral", ha añadido.

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, María Pilar Garrido, ha defendido el papel de cámara de reflexión "y enfriamiento" del Senado, aunque para desempeñar esta función ha considerado que "sale muy caro". Ha apostado por la reforma profunda de la Cámara a través de una reforma Constitucional, en la que se ponga sobre la mesa el Estado que quiere cada cual. "Nosotros queremos uno plurinacional", ha dicho.

"La solución no es eliminar el Senado, nos llevaría a establecer una España en clave centralista, cuando es un país de países, nación de nación, es diversa. Es necesaria la segunda cámara", ha agregado.

Por parte del Partido Demócrata Catalán, María Teresa Rivero, ha explicado que su formación trabajará en el Senado mientras exista porque "es una plataforma incuestionable para hacer política", pero que ya no le incumbe su reforma o no porque ya no participa "en la evolución del Estado". "El PDCat está en otro momento político", ha dicho.

PP Y PSOE, EN CONTRA

La portavoz hoy del PP, Susana Camarero, ha defendido la utilidad del Senado y del bicameralismo y ha apostado por reforzar sus funciones, en línea con la ponencia desarrollada hace dos legislaturas. "Sí a la reforma, a la actualización; no al cierre, siempre no al borrón y cuenta nueva", ha asegurado.

Camarero ha preguntado también a ERC qué haría en Cataluña con el dinero del Senado que quiere distribuir entre las autonomías, si lo dedicaría a asuntos sociales o a abrir más embajadas, "porque no dejan de abrir embajadas y quieren cerrae esta Cámara para ahorrar".

Por parte del PSOE, Joan Lerma ha entendido que probablemente ERC plantea en el fondo "la disolución de todas las instituciones españolas" y no sólo del Senado, porque a su juicio la argumentación en contra de Esquerra "incluso justifica su existencia como cámara territorial".

Lerma ha añadido que un país "compuesto" como es España requiere una segunda cámara parlamentaria, ha defendido el trabajo y la utilidad del Senado español y ha apostado por la reforma, pero constitucional. "Queremos una reforma real", ha sentenciado.