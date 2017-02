Errejón carga contra Macri y le compara con el PP en recortes y corrupción: "Es de los suyos"

El diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón ha cargado este miércoles contra el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina, al que ha comparado con el PP en materia de recortes y corrupción: "Es de los suyos", ha dicho al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

"Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando en un año de gobierno ha aplicado un tarifazo en agua, gas y electricidad; cuando tiene ya un saldo de 200.000 despidos; o cuando sale en los papeles de Panamá", ha afirmado Errejón durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, justo antes de que el presidente de Argentina visite la Cámara Baja durante la visita de Estado que comienza este miércoles.

"Y es evidente que Macri es de los suyos cuando ha aplicado una política que asume que cuando hay más pobres en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada", ha añadido en referencia a la activista indígena condenada a tres años de prisión.

RELACIÓN DE PAÍS Y NO DE PARTIDO

Por todo ello, el dirigente del partido morado ha exigido a Dastis que aplique una política exterior "de país" y no "de partido" ante la Argentina de Mauricio Macri y, por tanto, que no "supedite" las relaciones de España con este país a la "afinidad ideológica".

Errejón ha explicado que la diferencia entre una política exterior de país y otra de partido es que la primera "reposiciona a España en América Latina, que es un ámbito geopolítico crucial para España", mientras que la segunda es "la que se ofrece a Donald Trump como chico de los recados".

"Una política exterior de partido es la que decide que América Latina es algo que se guarda en el cajón y sólo se saca en campaña electoral o cuando se quedan en blanco en este Parlamento y usan el comodín de Venezuela", ha apuntado.

Errejón ha asegurado que Podemos no va a pedir al Gobierno que no tenga buena relación con la Argentina de Macri, "aunque sea de los suyos", pero sí le ha exigido que mantenga una "política exterior responsable". "Y al pueblo argentino que sufre los recortes de Macri le vamos a decir que aguanten, no aflojen, que vamos a volver", ha añadido con el puño en alto.

NUEVO IMPULSO PARA LA RELACIÓN BILATERAL

Dastis ha contestado al diputado de Podemos que "el Gobierno enfoca las relaciones con Argentina con optimismo y con determinación de aprovechar el gran potencial que existe en ellas, porque Argentina alberga la mayor colectividad española en el mundo, lo que genera un intenso flujo de relaciones socioculturales".

Para el jefe de la diplomacia española, la visita de Estado de Macri a España supone un "hito" en las relaciones entre ambos países y un "nuevo impulso para la relación bilateral" con un país que es "de gran importancia en Latinoamérica".

"España siempre ha querido tener una relación de Estado a Estado con Argentina, pero hacen falta dos para bailar el tango", ha dicho Dastis, quien ha ensalzado que ahora, con Macri, Argentina "vuelve a participar en la escena internacional y acepta y aporta una política que no tiene nada que ver con el populismo o el proteccionismo".

Y ha subrayado que "no sólo España, también la UE se vuelca con Argentina", por lo que la política del Gobierno va a ser "apoyar" al país sudamericano "en su lucha por participar en la cooperación internacional y por contribuir a la integración regional que tantos resultados nos ha dado en Europa y que podría dar los mismos en América Latina si se ponen todos a ello".