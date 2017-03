Esparza (UPN) dice que ante el comunicado de desarme de ETA "hay formaciones que quieren olvidar rápido"

Asegura que la política lingüística de Ejecutivo foral "está fracturando socialmente Navarra" y "se hace desde el rencor"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que, ante el comunicado de desarme de ETA, hay formaciones que "quieren olvidar rápido"

En su intervención en el Consejo Político de UPN, que se ha celebrado este viernes por la tarde en Pamplona, Esparza ha recordado a las víctimas del atentado de Londres. "Ha sido esta vez el terrorismo islamista" que "quiere seguir marcando la agenda política" como "durante años ha intentado hacer ETA", ha señalado el regionalista que se ha mostrado convencido de que "el rechazo social y el trabajo clave de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a ser sin duda, como lo fueron aquí, más fuertes que el enorme dolor que provocar estos atentados".

Sobre el anuncio de desarme de ETA ha manifestado que "el comunicado que esperamos es la disolución sin condiciones", en el que "se pida perdón y se reconozca el daño causado", en el que "diga que nunca la violencia estuvo justificada" y "aquel en el que se comprometan de verdad a ayudar a esclarecer los asesinatos que a día de hoy no están resueltos".

El presidente de UPN ha asegurado que "hay formaciones que ante el alivio del comunicado" de desarme de ETA "quieren olvidar rápido". "Esto no es una cuestión de mínimos o de máximos sino de ética democrática y de respeto" a las víctimas de la banda terrorista, ha recalcado.

"A ETA no hay que agradecerle nada, a EH Bildu tampoco", ha continuado Javier Esparza que ha asegurado que "no vamos a tolerar que no se diga la verdad para que a la sociedad navarra nadie le mienta". "Aquí hubo una banda asesina, no hubo ninguna guerra ni ningún salvador de la patria. ETA es una organización terrorista y criminal", ha reiterado Esparzas que ha manifestado que su formación "siempre va a estar al lado de aquellos que defendieron la libertad y la democracia y pagaron con su vida" y ha exigido "memoria, dignidad, justicia y verdad".

"EL GOBIERNO MIENTE AL DECIR QUE NO HOMENAJEA A MIEMBROS DE ETA"

Javier Esparza ha afirmado que los integrantes del actual Gobierno de Navarra "llegaron mintiendo a los ciudadanos". "Mienten cuando dicen que no homenajean a miembros de ETA" porque "los invitan a un acto y les dejan leer un manifiesto", ha censurado.

Asimismo, el dirigente regionalista ha acusado al Ejecutivo foral de "mentir" cuando "hablaban de una Navarra para todos" cuando "sólo gobiernan para los suyos". También al decir que Navarra estaba "en quiebra" ya que "las agencias de calificación dicen que Navarra era y es solvente".

Esparza ha asegurado que el Gobierno de Navarra realiza "políticas en lo identitario" donde "la prioridad no es lo social sino lo nacionalista" pensando "en su hipotética nación y no en la gente". Asimismo, ha afirmado que la Sanidad "no ha mejorado nada" y que la Educación "sólo la han utilizado políticamente".

Igualmente, ha reprochado al Ejecutivo foral que "achaque a UPN una mala gestión con la deuda" y ha afirmado que "Navarra se endeudó mucho menos que otras comunidades autónomas". "No saben reconocer que Navarra se endeudó 2007 y 2015 para mantener los servicio públicos y "mantener el empleo", ha aseverado.

"Hacen como que se alarman con la deuda" pero "con el Plan Navarra 2012 pedían 290 millones más de gasto, de deuda", ha afeado Esparza que ha remarcado que el actual Gobierno "teniendo más ingresos, en el año 2016 endeudaron a Navarra en otros 560 millones de euros y en 2017 van a endeudar a Navarra en otros 400 millones de euros". "Que no hablen de la deuda para tapar sus vergüenzas" y "no reconocer que no estar haciendo nada", ha sentenciado.

"LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA ESTÁ FRACTURANDO SOCIALMENTE NAVARRA"

Javier Esparza se ha referido también al decreto del euskera en la Administración que, en su opinión, "va a perjudicar a los castellanoparlantes" porque "vamos a tener menos puntos para ser funcionarios".

El presidente de UPN ha afirmado que esta política lingüística "está fracturando socialmente Navarra" y "se hace desde el rencor". Una medida que ha calificado de "sectaria e injusta, que no respeta la realidad lingüística y social de esta comunidad". "Es obsesiva y nos va a convertir al 87% de los navarros que no hablamos euskera en parias", ha incidido.

Para Esparza es un "enorme error lo que esta haciendo este gobierno porque fractura a la sociedad navarra, no busca una política lingüística que perdure en el tiempo y porque se impone".

Ante esta situación, Esparza ha abogado por "despolitizar la política lingüística" y "dignificar y promover le euskera sin que eso suponga discriminaciones para la mayoría". "El euskera es una de las dos lenguas propias de Navarra pero de ahí no puede derivarse que haya obligaciones para las personas que no hablan euskera", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que "debiera ser una practica habitual que nadie sea acusado enemigo de euskera por plantear una política lingüística diferente del nacionalismo".

Esparza ha apostado por "trabajar por la convivencia" y "para eso se exige y se necesita que se renuncie a políticas que buscan conquistar territorios". En su opinión, "el reto es fomentar de manera inteligente y efectiva el vascuence sin que ello suponga una penalización para los navarros que libremente han decidido no aprenderlo". Un modelo que "impulsaremos de la mano de la sociedad navarra, escuchando a la gente que es lo que este Gobierno no está haciendo", ha indicado.

Finalmente, Esparza ha asegurado que el Gobierno de Navarra "va a mentir sobre la ikurriña" al decir que la derogación de la Ley de Símbolos busca "respetar a todas las sensibilidades" y "porque es un síntoma de normalidad democrática".

El regionalista ha asegurado que "la van a poner porque la ikurriña es la bandera del nacionalismo vasco en Navarra" y "porque quieren cambiar el estatus de Navarra". Al respecto ha afirmado que la actual Ley de Símbolos "refleja la realidad institucional de esta tierra".