Estafados por el empresario José Luis Aneri dice que le pillaron porque se "relajó" y cayó en drogas y prostitución

El abogado de 18 de las treintena de asociaciones empresariales supuestamente estafadas por José Luis Aneri en el caso de los fraudes en las subvenciones regionales de los cursos de formación, Manuel Castellanos, ha asegurado este viernes que el empresario cordobés había montado una red muy perfeccionada pero que con el tiempo "se relajó" y cayó en una "vorágine de consumo de drogas" y prostitución.

En la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid que investiga desde hoy este caso, Castellanos ha señalado que Aneri, que tenía "contactos de la mano" del expresidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos, también imputado en el caso, había montado "una estructura muy buena para engañar a todo el mundo" desde el año 2009.

Aneri era el presidente de Sinergia Empresarial y el supuesto fraude consistió en gestionar el dinero de subvenciones de las asociaciones empresariales para dar cursos no presenciales, que muchos no se llegaron a realizaran.

"Pero llega un momento en el que empieza a ganar dinero y ha detraerlo de los cursos. Y entonces se relaja y comienza a tener otras aficiones. Empieza a delegar en 2013 porque tenía una dependencia", ha dicho el también portavoz del portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Fundaciones estafadas por este caso.

"Aneri se mete en una vorágine de consumo de drogas y ahí es donde pierde el sentido... Y es que la Policía le pudo detener porque la prostituta abrió la puerta de su casa", ha añadido. Ya en los pasillos de la Asamblea, el compareciente ha concretado que la Policía llegó a casa de Aneri para detenerle pero éste no les quiso abrir. Entonces, fue una prostituta que contrató el arrestado el que les facilitó el acceso a su domicilio para detenerle.

Ya durante el interrogatorio policial, siguiendo el relato del letrado, Aneri echó toda la culpa a su hermano diciendo que él era sólo un relaciones públicas. Luego, cuando entró en prisión, pidió voluntariamente declarar, una declaración que llevaba por escrito. En ella habla de "mordidas".

"Es una persona que tiene que devolver cinco millones de euros y para disculparse dice que pagó a asociaciones, pero dijo que eran en prostíbulos y cenas. ¡Hay que gastarse mucho en ejercicios de prácticas cinco millones de euros!", ha exclamado el letrado.

De hecho, Castellanos ha destacado que tras esta declaración "casualmente sale de prisión sin fianza". "A partir de ahí gira el rumbo de las pesquisas en la Comunidad de Madrid y la Policía se centra en las asociaciones empresariales, que pasan de ser denunciantes a investigadas", se ha quejado. Aneri alegó en dicha declaración que dio "mordidas" de un 50 por ciento a las asociaciones.

"FALTA DE COLABORACIÓN" DE LA COMUNIDAD

El portavoz de la plataforma ha señalado en varios momentos de la comparecencia que durante la investigación la Policía Judicial informó de la "falta de colaboración" de la Comunidad de Madrid y de la exdirectora general de Formación, Patricia Herrero, imputada en el caso, "que no mostró nunca ningún interés en colaborar".

"Los funcionarios sabían a febrero de 2013 que había irregularidades. Vicente Ferreras (el jefe de área de formación de la Comunidad de Madrid) declaró en el juzgado que en su opinión como técnico que había que avisar a las asociaciones de lo que estaba pasando, porque no lo sabía. En septiembre de ese año les llamaron funcionarios técnicos de la Comunidad para informarles de que había irregularidades en sus cursos de formación. Los técnicos intentaron, en vez de liquidar las subvenciones, decirles por teléfono que su gestor les había engañado. Mientras tanto, Aneri estaba invirtiendo lo conseguido en terrenos en Brasil y casas en España", ha manifestado.

Por todo ello, Castellanos ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "no ha hecho nada por controlar si ese dinero finalista era para tal fin". "No se ha investigado ni a la Cámara de Comercio ni a CEIM cuando Aneri pretendía crear un muro entre la Comunidad y las asociaciones para que no supieran lo que estaba pasando", ha criticado.

El compareciente también ha revelado que el primer funcionario regional que avisó a Herrero de lo que estaba ocurriendo, Joaquín Velázquez, entonces subdirector de Formación Continua y Emprendedores, fue destituido tres días después de declarar ante la Policía por este asunto y posteriormente recibió una paliza. "El cese fue por colaborar por la Justicia. Recibió una paliza y el único que sabía su dirección era la Comunidad de Madrid. Ahora es testigo protegido del caso", ha manifestado.

Castellanos ha criticado también que dieran a Aneri el 100 por cien de las subvenciones y no el 50 al principio y el 50 al final. Y también que el consultor cordobés "estaba avalado y recomendado por CEIM" y que recibió en 2013 de el sello de Excelencia para su empresa. También echa en falta que la Policía Judicial no abra otra línea de investigación sobre otros responsables por la "falta de seguimiento" de los cursos, el SEPE y por los sellos y las firmas supuestamente falsificados por Aneri.

"Nadie se ha puesto a investigar si los costes asociados eran adecuados. Se investiga a las asociaciones, pero que se investigue a todo el mundo. ¿Por qué no se investigó a los alumnos? ¿Por qué no se tira más de la manta para ver si en vez de cuatro millones son 17? La Comunidad está personada, pero en ningún momento denuncia. Que se investigue a todo el mundo con todas las consecuencias. Tengo a presidentes de asociaciones en tratamiento psicológicos porque están siendo imputados. Un presidente se desmayó cuando descubrió lo ocurrido", ha señalado.

Como conclusión, el abogado de las asociaciones le "sorprende" la "inicial falta de colaboración" de la Policía, "el escaso o nulo control" de los cursos de formación que existía, y que se siguiera dando subvenciones al presunto máximo responsable cuando la Administración "sabía que le estaban investigando". "Hay cosas que llaman mucho la atención", ha dicho.

Por último, Manuel Castellano ha reprochado a los portavoces de la comisión que "se suelten pullas entre ellos" y que estén más pendientes de cuestiones políticas que de la investigación.

"Yo estoy aquí para contarles un tema muy grave, que se está defraudando el dinero de los madrileños. Y aquí nadie ha investigado nada. Pero vamos a ver, ¿Cuánto dinero se ha perdido en temas de formación que no se ha dado? Porque a veces se da un dinero para formación y luego lo tengo que dar y me da igual cómo lo doy. ¿Por qué no se investiga de verdad los vínculos de Tezanos?. Aneri se aprovechó de la relajación de la Administración. Tezanos y Aneri andaban como Pedro por su casa y no se investiga si hay algún vínculo por ahí", ha finalizado.