GIC pide a los Gobiernos de España y Francia que "no molesten", si no se implican en el desarme de ETA

El mediador del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Alberto Spektorowski, ha pedido a los Gobiernos de España y Francia que, si no se "implican" en el desarme de ETA, "no molesten".

En una entrevista concedida este lunes a Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, Spektorowski ha reconocido, además, que desconoce la posibilidad de que quizá exista "una aceptación tácita de los Gobiernos de España y Francia en dejarlo correr".

"España no ve este caso como un conflicto, sino como una banda de asesinos terroristas, y no está implicado en el diálogo y Francia responde a los intereses de España. La vía vasca era la necesaria que se tenía que hacer", ha sostenido.

En esta línea, ha confiado en que, si los Gobiernos español y francés no se ven "implicados" en el desarme, "no molesten". "Si molestas de aquí al día 8, puede ser duro", ha indicado, para añadir que en el pasado ambos Ejecutivos, "no solo no se han involucrado, sino que han molestado".

Por otro lado, ha reconocido que el GIC no está envuelto en el desarme, cuestión que queda "en la sociedad civil, en mediadores internacionales, organizaciones políticas y Gobierno vasco".