Gabilondo asegura que los acuerdos entre PSOE y Ahora Madrid en el Ayuntamiento han de ser sobre "programas claros"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este lunes que los acuerdos que se alcancen entre PSOE y Ahora Madrid en el Consistorio de la capital han de ser sobre "programas claros".

"En el Ayuntamiento de Madrid es obvio que tiene ser el Grupo Socialista quien ha de determinar cuáles son sus políticas; siempre he dicho que si se hacen acuerdos han de ser sobre programas claros y evaluables, para ver qué resultados produce y poner nota", ha asegurado Gabilondo en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press.

Respecto a qué políticas ha llevado a cabo el Ayuntamiento de la capital que gusten al socialista, Gabilondo ha asegurado que hay "muchas cosas" que le gustan y otras "que no". "A veces hay titubeos, desconciertos, que también nos desconciertan a los demás; tiene que haber una política de transmisión clara y de diálogo claro", ha propuesto.

Ángel Gabilondo ha asegurado que PSOE no es lo mismo que Podemos o Ahora Madrid. "Otra cosa es que se puedan encontrar más acuerdos en tema social, ahí puede haber espacios comunes, pero hay diferencias, basta oír a la portavoz socialista en el Ayuntamiento para ver que hay diferencias", ha señalado.

PSOE

Preguntado por quién sería el mejor candidato a la Secretaría General del PSOE, Gabilondo ha señalado que él no es del partido, para añadir a continuación que le parece "interesante" que el debate no sea "cuestión de un nombre u otro, sino de quién tenga más capacidad de unir". "No creo en el liderazgo de quien es capaz de arrinconar a los otros, sino de quien es capaz de unir voluntades, porque de no ser así el problema puede ser ahondar una zanja que no creo que sea el camino bueno para nadie", ha expresado al respecto.

"Quien desee merecer ser líder en un partido tiene que hacer labores de integración, de unidad, de búsqueda de lo común, si no lo encuentra a mano que busque en la historia, en las necesidades de los ciudadanos, aunque sea por ellos hay que unirse en el lugar donde uno se une: anteponiendo los intereses de los ciudadanos", ha explicado.

En este sentido, Gabilondo ha indicado que no debería ser la "fiesta de los candidatos", sino "proyectos para atender a ciudadanos". "Un partido no es un fin, es un instrumento", ha concluido.