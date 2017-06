Gobierno respalda la visita de La Legión a un hospital infantil y dice que no cantó 'El novio de la muerte' en oncología

El Gobierno ha explicado que la visita de La Legión al Hospital Materno Infantil de Málaga el pasado mes de abril se realizó como una actividad de cooperación con la Congregación de Mena y ha subrayado que su himno, 'El novio de la muerte', no fue interpretado en ningún momento en la planta de oncología.

El senador Mulet ha recordado que el vídeo "no deja lugar a dudas" de que sí se cantó en ese hospital y ante niños de la unidad de oncología. Que no se hiciera en esa planta a su juicio "no quita hierro al asunto" porque "iba dirigida directamente a estos".