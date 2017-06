Gordó renuncia a presidir la comisión de justicia del Parlament pero no al escaño

El exconseller y diputado de JxSí en el Parlament Germà Gordó dejará de presidir la comisión de justicia de la cámara pero conservará el escaño, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le haya abierto una investigación por supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales en CDC.

Gordó se ha reafirmado, en declaraciones a Europa Press, en que no ha cometido ilegalidades en la financiación de CDC, y de hecho en su reciente comparecencia en el Parlament sostuvo que siempre había actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico y negó que las reuniones que mantuvo con empresarios siendo secretario del Govern estuviesen relacionadas con la supuesta financiación ilegal de CDC.

"Claro que me he reunido con empresarios. Sólo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales,... Con todos los que me lo pedían", explicó sobre las relaciones con supuestos casos de corrupción que afectan a CDC.