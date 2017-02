Heredia (PSOE) exige "inversiones inmediatas" para acondicionar las playas afectadas por el temporal en Málaga

El secretario general del grupo socialista en el Congreso y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido al Gobierno que destine "de forma inmediata" las inversiones necesarias para reparar y acondicionar las playas afectadas por el temporal del pasado fin de semana, con el objetivo de que todo el litoral malagueño pueda estar "en condiciones óptimas" de cara a la Semana Santa.

Heredia, que ha visitado este sábado el municipio malagueño de Vélez-Málaga para comprobar el estado de una de las playas afectadas en el núcleo de Torre del Mar, ha recordado en rueda de prensa que numerosas playas tanto de la Axarquía como de la Costa del Sol Occidental y de Málaga capital han sido "duramente castigadas" por el temporal, que ha ocasionado importantes daños.

Dada la cercanía de la Semana Santa, que supone el punto de partida oficioso a la temporada veraniega en el litoral malagueño, los socialistas han expresado su preocupación por el estado de las playas y han expresado sus dudas acerca de si el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para repararlas en tiempo y forma.

"El Gobierno, a través del subdelegado, Miguel Briones, ha dicho que no hay que preocuparse, que las playas van a estar en condiciones para Semana Santa; sin embargo, una reciente respuesta parlamentaria desmiente las declaraciones del subdelegado, porque en ella se dice, no sólo que el Gobierno destina cantidades ridículas de dinero a las playas de la provincia, sino que ese dinero que presupuesta luego no lo invierte", ha afirmado.

El dirigente socialista ha precisado que, según dicha respuesta, en 2016 el Gobierno presupuestó para obras de reposición y conservación del litoral en la provincia 448.000 euros, "de los cuales sólo se han invertido 54.000, un 12 por ciento", y para el aporte de arena se dotaron 1,1 millones, "de los cuales sólo se gastaron 148.000, un 13 por ciento".

Para el PSOE, estas cifras ponen de manifiesto "como venimos denunciando desde hace demasiado tiempo", que las playas de Málaga "no constituyen una prioridad para el Gobierno de Rajoy", que sólo invierte en Málaga uno de cada 64 euros que se destinan a playas en el país, lo que hace que una zona como la Costa del Sol, "que es referente a nivel mundial", ocupe el decimoquinto puesto en inversión por provincias.

"En Málaga se invierte 14 veces menos que en Guipúzcoa, seis veces menos que en Tenerife, cuatro veces menos que en Vizcaya, Cantabria o La Coruña o tres veces menos que en Asturias. Esa es la realidad, una marginación descarada hacia el litoral malagueño. Y no sólo es que destine poco, sino que invierte todavía menos", ha lamentado.

INICIATIVAS EN EL CONGRESO

Ante esta situación, los socialistas han presentado una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso con el fin de exigir al Ejecutivo "que destine de forma inmediata las inversiones que necesita este litoral para que esté en condiciones óptimas para Semana Santa".

Heredia también ha cuestionado que la fecha anunciada por el subdelegado para el inicio de las primeras obras, la segunda quincena de marzo, sea la adecuada, "pues una o dos semanas no son tiempo suficiente para reparar daños como el que estamos viendo hoy aquí en Torre del Mar; se necesita mucho más tiempo, se necesita voluntad política y se necesitan inversiones".

"Las playas constituyen un motor económico y de generación de empleo en la provincia de Málaga, y por tanto hay que cuidarlo", ha agregado Heredia, quien ha recordado que el sector turístico aporta "muchos millones de euros" a las arcas del Estado "y lo único que pedimos desde el PSOE es que parte de ese dinero revierta en actuaciones de mejora para nuestras playas, que son la materia prima de nuestro sector turístico".

Por ello, en su batería de iniciativas los socialistas solicitan "que de forma inmediata se destinen las inversiones y se inicien las obras", pero también otras actuaciones que permitan consolidar el litoral, "pues no podemos estar permanentemente echando arena en las playas, sino que hay que hacer actuaciones que permitan consolidar esa arena, y eso es algo en lo que las inversiones del Gobierno de Rajoy brillan por su ausencia".