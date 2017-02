Homs llega al Supremo arropado por miembros del Govern y una urna de cartón gigante

El ex consejero de Presidencia de la Generalitat y actual diputado Frances Homs ha llegado este lunes a la sede del Tribunal Supremo arropado por un centenar de personas, entre ellos el ex 'president' Artur Mas y miembros del actual Gobierno, que portaban una urna de cartón gigante.

Homs será juzgado por la organización de la consulta independentista del 9N, por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia después de que el Tribunal Constitucional afirmase que la consulta no podía celebrarse. Su condición actual de diputado obliga a que sea el Supremo quien le juzgue.

El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9.40 horas acompañado por una comitiva que coreaba "habrá independencia" y ha recibido un aplauso abrazos de su sus compañeros de partido, entre ellos Artur Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull y otros como el diputado de ERC Gabriel Rufián.

Homs y la comitiva se habían dado cita poco antes en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del tribunal, donde se han hecho una foto de familia y han cantado el himno de Cataluña.

Los concentrados han hecho el recorrido con una urna de cartón gigante que han traído desde Barcelona y que prevén pasear este lunes por las calles de Madrid. Muchos de ellos llevaban carteles con consignas en inglés, como "Love democracy", "votar es democracia", "somos una nación, seremos un Estado" y urnas de cartón con la leyenda "I want to be free".