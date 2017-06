Iglesias se "esforzará" para que Carmena repita para el Ayuntamiento de Madrid y apuesta por Errejón en la Comunidad

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que toda la organización debe esforzarse para que la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cambie de idea y sea de nuevo candidata en las municipales de 2019. Además, ha dejado clara su apuesta por que el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, sea el candidato a la Comunidad de Madrid.

En cuanto al Ayuntamiento, Iglesias ha eludido responder a la pregunta de si se han planteado la posibilidad de postular al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y actual dirigente de Podemos, Julio Rodríguez, en el caso de que Carmena cumpla su palabra y no repita.

HASTA 2018 NO HABRÍA QUE BUSCAR SUSTITUTO A CARMENA

"Si eso no fuera posible, hasta 2018 no habría que hablar de eso. Espero que la podamos convencer porque sería la mejor candidata", ha señalado, evitando así poner sobre la mesa ahora otras opciones, como el general Julio Rodríguez, que ha salido en conversaciones informales en el partido morado como posible candidato, entre "muchos otros", según explicaron a Europa Press fuentes del partido morado.

Según Iglesias, "es un clamor" que Carmena debe intentar revalidar la Alcaldía en las próximas municipales, y así lo cree, a su juicio, todo Podemos y todo Madrid. "No hay nadie en Madrid que no quiera que Manuela no repita. Esa presión a lo mejor da sus frutos porque es un clamor. Todo el mundo sabe que sería muy buena noticia que Carmena repita", ha insistido.