Jáuregui defiende un PSOE moderno, autónomo y de mayorías que sea capaz de ganar unas elecciones

"Para ganar a la derecha no puedes perder el centro", advierte el portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo

El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha apostado este viernes en Gijón por un partido moderno, autónomo y de mayorías que sea capaz de ganar unas elecciones, y el candidato más cercano a este posicionamiento será el que goce de su confianza en el próximo Congreso, al que optan Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

Jáuregui, antes de participar en una charla con militantes en la Casa del Pueblo de la Agrupación Socialista de Gijón, ha señalado a los medios de comunicación, sobre el proceso de primarias en el PSOE, que el partido está ante una oportunidad para hacer un buen congreso. Eso sí, ha recalcado que debe ser un proceso de enriquecimiento interno "y no de pelea barriobajera", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que ha trabajado personalmente en la elaboración de las ponencias políticas que van a debatirse y aprobarse en el próximo Comité Federal, que posiblemente se celebre el próximo 1 de abril. Unas ponencias que servirán para reflexionar sobre lo que se quiere de cara a ser un partido de "grande y de país".

Ha destacado, en este sentido, que los debates de primarias en Francia son seguidos por millones de personas, algo que le gustaría que se emulara aquí. Jáuregui, no obstante, ha apuntado que no le gusta el posicionamiento que implica la minusvalorización de nadie, sino que le gustaría un debate "respetuoso y sin descalificaciones". De hecho, ha evitado pronunciarse sobre los candidatos porque no quiere con su posicionamiento descalificar a los demás.

Lo importante, para él, es asegurar un futuro para un partido grande que pueda ser la alternativa de la derecha en España, que responda al ADN del socialismo español, que fue y es pieza fundamental de los grandes logros de esta sociedad, a su parecer.

Ha insistido, a este respecto, en que debe ser un proyecto de partido autónomo, no acomplejado porque exista otra izquierda al lado, respetable en todo caso pero que no tiene que ver con el PSOE. "Para ganar a la derecha no puedes perder el centro", ha alertado, antes de reiterar su idea de hacer un partido moderno.

'IZQUIERDÓMETRO'

Sobre esto último, ha opinado que no cree que se tenga que ser más de izquierdas que otros, a lo que ha ironizado con que no sabe "dónde está el 'izquierdómetro'". Para él, la Izquierda debe ser "moderna", que dé respuesta al gap tecnológico y de empleo, que tenga una propuesta fiscal para aumentar ingresos, para gobernar la globalización y una agenda progresista.

Ha remarcado, en este sentido, que el PSOE es un partido de mayorías, de Gobierno, que cree en el BOE y no en una oposición eterna. "Yo quiero ese partido", ha asegurado, para añadir que él no quiere una izquierda del 15 por ciento, "yo quiero una Izquierda que sea capaz de ganar unas elecciones", ha reiterado.

Asimismo, ha dejado claro que no se es menos de Izquierda si eres capaz de lograr una mayoría para ganar. Una realidad a la que le gustaría que los militantes sean sensibles. Ha remarcado, a este respecto, que él, con 43 años de socialismos a sus espaldas, es tan militante como el más humilde militante. "Yo no pertenezco a ningún 'establishment', ha recalcado, para apuntar después que espera que sean capaces de comprender que la militancia debe ser consciente de lo que el partido hace.

También ha recordado que siempre hubo un PSOE "vertebrado" con su organización y sus militantes. "Yo quiero que sepan los militantes para qué está el PSOE", ha reivindicado, a lo que ha

mostrado su preocupación a que alguien cree una barrera entre lo que el PSOE tiene que hacer y los militantes.