La increíble explicación del Jaguar de Jesús Sepúlveda

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado frente al tribunal de la Audiencia Nacional durante el juicio por el caso Gürtel, que el presunto líder de la trama, Francisco Correa, le adelantó dinero para adquirir el Jaguar que tenía pensado adquirir a plazos: "Yo había ido a verlo, me gustaba, y estando allí me crucé con Francisco Correa. Entonces me preguntó que dónde iba y le dije que me iba a comprar un coche, que iba a verlo. Entonces me dijo que me acompañaba. Cuando lo estábamos viendo, el señor Correa me dijo que no lo pagase mensualmente, sino que lo pagaba él (el coche), y que luego se lo devolvía, que él se podía ahorrar con eso; lo podía desgravar y a mí me saldría también mejor y no tendría que estar pagando todos los meses", explicó.