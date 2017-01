Bárcenas: "No he recibido nada del señor Correa ni para mí ni para el PP"

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, que declara en el juicio por el caso Gürtel, ha negado haber recibido comisiones de Francisco Correa por intermediar en adjudicaciones, como afirmó el cabecilla de la trama en su declaración. "Para el partido en ningún caso, y para mí tampoco. Niego la mayor, la menor y la intermedia. No he recibido absolutamente nada ni para mí ni para el partido". Bárcenas ha afirmado que la declaración de Correa se debe a que hay "animadversión personal" porque "él me hacía responsable de su expulsión del partido".