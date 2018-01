Maillo acusa a Cs de "poca generosidad" y "arrogancia" por no ceder un diputado al PP para tener grupo en el Parlament

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha acusado a Ciudadanos (Cs) de "poca generosidad" y "mucha arrogancia" por no prestar un diputado al PP catalán para que tenga grupo propio en el Parlament. A su entender, el partido de Albert Rivera gestiona "mal" su victoria en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confirmó este lunes que no cederán al PP un diputado argumentando que esa es una práctica de la "vieja política" y que los catalanes no tienen por qué pagar a ese partido "algo que no ganó en las urnas".