Maillo admite que "no se fían" del presidente del Parlament y ve a Puigdemont en una "esquizofrenia permanente"

Asegura que son los independentistas los que tendrían que pagar los 87 millones del operativo policial por el 1-O

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha admitido este viernes que "no se fían" del nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y ha afirmado que Carles Puigdemont es un "fugado" de la Justicia que no puede convertirse en presidente de la Generalitat. Además, ha dicho que insistir en que se puede gobernar desde Bruselas con las nuevas tecnologías evidencia que está en una "esquizofrenia permanente para salvarse a sí mismo".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Maillo no ha descartado que el nuevo presidente del Parlament vaya a Bruselas para verse con Puigdemont, ya que, según ha dicho, "cualquier cosas es posible" y han "visto de todo" en Cataluña estos meses. "Sí le digo que no nos fiamos del presidente del Parlament y no nos fiamos del independentismo para nada. Tenemos que estar preparados para cualquier situación", ha enfatizado.