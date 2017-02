Margarita Robles se cree las presiones sobre Madrigal y dice que Catalá aún debe explicar por qué la quitó de Fiscalía

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Margarita Robles, ha dado "total credibilidad" a las informaciones que apuntan a que Consuelo Madrigal fue removida de la Fiscalía General del Estado por presiones del Gobierno y ha dicho que el ministro Rafael Catalá aún no ha explicado por qué decidió relevarla "de la noche a la mañana" cuando su continuidad se daba por hecho.

Según publica el diario 'El Mundo', el Gobierno rechazó mantener a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público. La noticia añade que las propuestas fueron planteadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que este lunes ha negado que el cese de Madrigal se debiera a nombramientos en el ministerio público.

Margarita Robles, en cambio, da "total credibilidad" a esa noticia y, aunque respeta el silencio de la exfiscal, asegura que "todo el mundo sabía" que Madrigal estaba planificando su trabajo porque se le había prometido continuar, y "de la noche a la mañana", no fue renovada.

"Es evidente que una de las razones por las que no se renovó a Madrigal es que el Gobierno no aceptó lo que quería hacer en la Fiscalía --sostiene--. Sin ninguna duda es así, y es preocupante que por parte del Gobierno no se dé autonomía plena a la fiscal general y se trate de interferir en las actuaciones de la Fiscalía".

DEBÍA HABER SALIDO A DISIPAR DUDAS

A su juicio, "hubiera sido importante que, para disipar las dudas", el ministro de Justicia hubiera salido a explicar por qué no se renovó a Madrigal", como se le pidió hace más de un mes, pero eso no se ha producido. "Catalá tiene una obligación de explicar por qué no renovó a Madrigal", asegura la juez en excedencia, recordando que se había dicho públicamente que la fiscal general iba a continuar.

Para la diputada del Grupo Socialista, lo que está ocurriendo en la Fiscalía es "tremendamente grave", pues no sólo no se renueva a Madrigal, sino que "los últimos nombramientos dan mucho que pensar" y encima el ministro se dedica a cuestionar a los fiscales

"El Gobierno tiene muy abandonada la Justicia y quiere intervenir en las actuaciones que se llevan a cabo en los procedimientos judiciales, y eso, desde la perspectiva de un Estado de Derecho, es grave y preocupante", ha concluido.