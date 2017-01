Rajoy cena con Rivera para mimar a Ciudadanos

Fue una cena en Moncloa sin cámaras, ni fotografías, aunque dice que el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, dice que no era secreta. Estaban Mariano Rajoy y Albert Rivera con las personas que consiguieron este verano cerrar el pacto de investidura, varios ministros: Bañez, Nadal y Dolors Montserrat. Por la parte naranja asistieron Villegas, Miguel Gutierrez y Luis Garicano. En total 16 personas asistieron a esta reunión "informal" que duró tres horas. Hernando y Levy aseguran que el objetivo no era negociar nada concreto, sino tender puentes y mimar a Ciudadanos. Lo dijo Martínez-Maillo y surgió la polémica cuando resumió el encuentro con fue una cena que "no era para nada en concreto, pero era para todo".