Méndez de Vigo dice que al Gobierno no le consta que Bélgica pidiera información sobre el imán de Ripoll

Ve "magnífica" la cooperación entre las fuerzas policiales, pide evitar polémicas y precisa que el interlocutor con Europol es Policía Nacional

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy, sobre la investigación de los atentados, que al Gobierno no le consta que el alcalde de Vilvoorde (Bélgica) alertara del imán Abdelbaki Es Satty en 2016: "Al Gobierno no le consta. Lo he escuchado, pero no tengo ninguna información sobre esa cuestión".