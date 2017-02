Méndez de Vigo, sobre el independentismo: "De alguna manera, ir contra la legislación de un país es ir contra Europa"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que en Europa "lo que prima es el imperio de la ley" y ha avisado a los independentistas catalanes que "ir contra la legislación de un país es ir contra Europa".

"Pretender hacer algo ilegal va en contra de la Constitución Europea. Esto lo dijo (Antonio) Tajani. De alguna manera las Constituciones de los Estados miembros son parte del ordenamiento político europeo. Ir contra la legislación de un país, es ir contra Europa", ha avisado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

"La soberanía nacional afecta a todos los ciudadanos: lo entiende todo el mundo en Europa. Fíjese que los independentistas han explicado su posición en Europa y no han tenido apoyo de ni un solo país, Gobierno o Parlamento. Al final todas estas iniciativas pretenden que, si se llevan a cabo, hubiera un reconocimiento", ha explicado.

En este sentido, el portavoz ha invitado al presidente catalán, Carles Puidgemont, a "que este aquí y no se vaya a Bruselas donde le han dicho que sus pretensiones no tienen ningún eco". "Estamos dispuestos a hablar de todo lo que preocupe", le ha espetado.

"LA SOBERANÍA NACIONAL ES INDIVISIBLE"

Méndez de Vigo ha dicho que "en un Estado de Derecho" no se pueden "acometer iniciativas que son inconstitucionales", y que, por tanto, "no es posible un referéndum donde solo participen un número de ciudadanos que no son los que habitan ese territorio". "La soberanía nacional es indivisible y afecta a todos los ciudadanos", ha añadido.

Para el ministro, el independentismo es una "vía muerta", que hace que la Generalitat no se centre en los "problemas que tienen los ciudadanos y que hay que resolver". "Hay cosas más importantes en la vida que el independentismo", ha lamentado.

Por ello, se ha mostrado "dispuesto a hablar de cualquier cosa que pueda mejorar la vida de los catalanes", como la financiación autonómica, el bono energético, la educación o la cultura. "De lo que no vamos a hablar es de un acto manifiestamente anticonstitucional", ha recordado.

"LAS REUNIONES HAY QUE LLEVARLAS DISCRETAMENTE"

Por otro lado, Méndez de Vigo ha dicho que se enteró de la reunión entre Puidgemont y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "por los periódicos". "Me enteré como se enteró el resto de la gente, si es que esa reunión se celebró porque no lo ha confirmado nadie", ha manifestado.

En cualquier caso, ha opinado que "las reuniones hay que llevarlas discretamente" porque "cuando hay mas de dos la discreción tiene muchas ranuras por donde filtrarse".