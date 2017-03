La hija de Millet sobre su boda pagada con dinero del Palau:"Me quedé helada"

Clara Millet, respondió a las preguntas del abogado de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, durante su declaración como responsable civil a título lucrativo en el juicio en el que también están imputados su padre, expresidente de la entidad cultural y representantes políticos de CDC.

"Nunca se me ocurrió en la vida que lo pagara el Palau, cuando mis padres tienen capacidad económica", ha dicho en la Audiencia de Barcelona.

Según ella, su suegro no pagó la mitad del convite --40.000 euros--, como se ha dicho, sino sólo sus 80 invitados y el disc-jockey, y que eso sumaba 8.000 euros: "Estoy cansada de tantas mentiras".

Ha asegurado que su padre fue quien impuso que la boda fuera en el Palau y que aseguró que correría con todos los gastos organizativos; según el fiscal, las bodas de Clara y Layla Millet celebradas en 2000 y 2002 en el Palau costaron 164.269 euros.

También ha dicho que ella quería una boda íntima --"El tema social no era lo mío"-- pero que aceptó porque ella quería casarse y fue práctica, además de que había un lazo sentimental con el Palau.

MILLET LIMITÓ LAS MESAS

Ha relatado que además su padre le limitó a dos el número de mesas para sus invitados entre los 400 que había en total --"Me enfadé porque era mi boda"-- aunque al final consiguió alguna mesa más, y que su marido y su familia política solo llevó a 80 invitados.

"Este casamiento ha sido una bomba" --ha lamentado-- debido a las críticas que recibió al saberse que la pagó el Palau, y ha añadido que ella se limitó a escoger las flores y el catering, aunque nunca firmó ni pagó ninguna factura.

Considera que en realidad esa boda la aprovechó su padre "para hacer su acto" e invitar a sus compromisos, ya que, por ejemplo se celebró un viernes a las 13 horas para que no les interrumpiera el fin de semana, lo que obligó a que los amigos de ella tuvieran que pedir fiesta, según ella.

La mujer de Félix Millet: "Yo pensaba que era dinero nuestro"

La mujer del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Marta Vallès, ha asegurado este lunes, al declarar en el juicio como responsable civil, que no sabía que su marido pagase los gastos personales de la familia con el expolio de la institución: "Yo pensaba que era dinero nuestro, teniendo dinero como teníamos".

"Nunca se me hubiese ocurrido que todo lo pagase el Palau: Yo tenía dinero y mi marido también", ha explicado en su comparecencia, al citársele como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del desvío de fondos de su marido para pagar viajes personales y las bodas de sus hijas, entre otros gastos.

"Yo llevaba las cosas de la casa"



Vallès ha asegurado que Millet llevaba toda la gestión económica familiar: "Con él era mejor no discutir. Él mandaba y hacía todo. Yo pensaba que era dinero nuestro. Yo llevaba las cosas de casa, yo no llevaba nada".

Al preguntársele si ella tenía constancia de que una empresa en la que ella figuraba como administradora --Bonoyma-- le hacía facturas al Palau por servicios que no existieron, ella ha asegurado que no: "Ni en sueños. No tenía constancia, no tenía ni idea".

La mujer de Millet ha relatado que la pusieron a ella como administradora de esta empresa porque el asesor fiscal decía que estas compañías debían tener esta figura, pero ha dicho que sólo tenían un empleado que iba a "hacer números", aunque lo gestionaba su marido.