PNV afirma que, si se llega a un acuerdo en los PGE, "será por el bien de Euskadi"

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha asegurado que, si se llega a un pacto con el Gobierno del PP en los Presupuestos Generales del Estado, "será por el bien de Euskadi" y porque se alcanzan acuerdos "que son buenos" para los vascos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Suso ha señalado que los jeltzales llegarán a un pacto con los populares "si la balanza, el peso que tienen los acuerdos para Euskadi son mayores que lo contrario, que el desacuerdo en materia presupuestaria".

En todo caso, ha indicado, en cuanto a los temas de afectan a Álava, que el cierre de la central nuclear de Garoña "no tiene que estar ni en la agenda" de la negociación de las cuentas estatales.

"Es una decisión que tiene que estar ya tomada porque hasta las propias empresas dicen que no tiene viabilidad económica y, por lo tanto, en ese sentido, Garoña se da por hecho. Nuestra posición es clarísima en esa materia, y por tanto, no es una condición 'sine qua non' para los Presupuestos porque yo doy por hecho que es una decisión tomada", ha manifestado.