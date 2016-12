El PP pide "explicaciones" al alcalde de Sevilla por "supuestos favores" al dueño de una discoteca que milita en el PSOE

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido este jueves "explicaciones" al alcalde, Juan Espadas (PSOE), por los "supuestos favores" del Gobierno municipal a una discoteca de la calle Amor de Dios, cuyo dueño sería un militante de la Agrupación Centro del PSOE, hechos investigados por el juez de instrucción número 16 de Sevilla.

En este sentido, el PP ha exigido a Espadas que "aclare cuanto antes esta situación, y que si existe algún tipo de irregularidad en el local donde se encuentra la discoteca 'Jewell' se solucionen, o bien se cierre definitivamente".

De esta manera, el Grupo Popular ha manifestado que "en Sevilla la Ley es igual para todos, y si un local no cuenta con los permisos necesarios para abrir como discoteca debe actuarse inmediatamente para proteger el derecho de los vecinos" y ha añadido que "no se puede actuar con mano dura contra algunos hosteleros, poniendo como excusa los derechos de los vecinos, mientras que en otros casos no se atienden las demandas vecinales y se favorecen a algunos locales por intereses nada claros".

Además, el PP ha señalado que "no queremos ni pensar que hayan vuelto al Ayuntamiento prácticas que creíamos desterradas, y que recuerdan a épocas oscuras de anteriores gobiernos socialistas, en los que todos los días se destapan irregularidades en la gestión".

Por último, el Grupo Popular ha confirmado que "las primeras denuncias administrativas de los vecinos fueron al final del anterior mandato, pero el Ayuntamiento actuó diligentemente y cerró el local, como bien saben los afectados", y ha asegurado que "la denuncia judicial se produjo con el nuevo gobierno de Espadas ante la reapertura del mismo".