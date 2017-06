PSOE se abstendrá en la moción de censura contra Cifuentes, en la que intervendrá sólo José Manuel Franco

"El Gobierno merece censura pero esta moción no cambia el Gobierno", asegura Gabilondo

Además, él no intervendrá en ese debate. Sólo lo hará su portavoz adjunto, José Manuel Franco. "Procedemos así dado el carácter del debate, en el que no se confrontarán candidatos y programas diversos, sino que se propone un solo programa y una sola candidata. Además, el debate tampoco permite un cara a cara", ha explicado.

En un desayuno con los medios, Gabilondo ha señalado que esta postura es compartida de forma unánime por el PSOE nacional y regional y por su Grupo Parlamentario y también creen que es respaldada por su militancia, que no entendería, a su juicio, que el Partido Socialista apoyara un programa y un candidatura que no fuera el suyo y que se convirtiera en una "filial" de Podemos.

Aunque se reunió con la secretaria regional socialista, Sara Hernández, con el nuevo secretario nacional, Pedro Sánchez, y con la antigua gestora, ha negado que hayan recibido órdenes o consignas de nadie. "No se les ha ocurrido darlas, pero sí somos compañeros y hemos compartido las posiciones y en este caso no ha habido duda", ha recalcado.

"La moción ahora presentada no es el procedimiento para solventar este problema, dado que no produce el efectivo cambio de Gobierno ni de forma de gobernar. Este Gobierno merece censura pero esta moción de censura no cambia el Gobierno. Las posibilidades de salir son cero", ha recalcado.