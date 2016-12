El PSOE de Huelva pide a Mayoral (Podemos) que rectifique su "desprecio" a Aljaraque (Huelva)

El secretario provincial del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha pedido este jueves al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, que rectifique sus palabras y pida disculpas públicamente, tras tildar como un "error garrafal" la moción de censura registrada por el PP y la formación 'Sí se puede' en el Ayuntamiento de la localidad de Aljaraque (Huelva), criticando a su vez Mayoral que esta formación no es Podemos y que con este hecho "en un pueblo perdido de Huelva" se intente "tapar" la actitud del PSOE, por ejemplo en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, Caraballo ha asegurado que con estas palabras "Podemos destapa su cara real y es que no le preocupan los pueblos". En este sentido, ha recordado que "ya vimos lo que le preocupa a Podemos la provincia de Huelva, presentando a una persona de Sevilla sin vinculación con Huelva como número 1 al Congreso", refiriéndose a Isabel Franco.

"Ahora se ve que Podemos considera Aljaraque, de 20.000 habitantes, como un pueblo perdido", ha lamentado Caraballo, quien ha insistido en que "queda claro que hay lugares que no le interesan", indicando además que esta formación "no conoce Huelva, no sabe lo que es Huelva ni lo que es vertebrar un país, ya que para los socialistas no hay pueblos de primera ni de segunda, ni ciudadanos de primera y de segunda".

El también presidente de la Diputación de Huelva ha lamentado que esta formación "desprecie a Huelva, ya que para nosotros tanto vale un pueblo de esta provincia como la propia capital de España y tanto merece un madrileño como un onubense".

Por ello, le insta a pedir disculpas y la reprobación de este miembro por parte de la dirección de Pablo Iglesias, al incurrir en "un clasismo insoportable al diferenciar a los de las capitales y a los de los pueblos".

Por otro lado, en cuanto a la moción en sí, Caraballo lamenta que "Podemos apoye al PP en un pueblo en descomposición precisamente por pelotazos urbanísticos cuando gobernaban los populares", hecho por los que el Tribunal Supremo ha ordenado la reapertura del juicio oral con el caso de presunta corrupción urbanística en el municipio durante la etapa de gobierno del José Luis Orta (PP).

Pero ellos, refiriéndose a los miembros de 'Sí se puede', "han antepuesto sus intereses personales a los de todo un pueblo mientras la alcaldesa, Yolanda Rubio, estaba solucionando con su gestión los problemas endosados por el PP".