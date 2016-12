PSOE no apoyará los presupuestos de Manuela Carmena en Madrid y pide un nuevo proyecto

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado este martes que los socialistas no apoyarán los presupuestos municipales para 2017 planteados por Ahora Madrid, por lo que estos serán prorrogados, y ha propuesto abrir una nueva negociación sobre un nuevo proyecto.

Causapié se ha reunido esta mañana con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, a quien le ha comunicado formalmente que el PSOE no apoyará los presupuestos porque "no son los presupuestos que Madrid necesita".

"Hemos tenido y seguimos teniendo problemas con un proyecto tan rígido que impide incorporar las enmiendas del PSOE en su totalidad; estamos en un escenario que de los 131 millones propuestos en enmiendas han sido admitidos 86, y de los de las inversiones financieramente sostenibles, han sido admitidos 13 de los 30 millones", ha explicado en una rueda de prensa acompañada por los ediles Ramón Silva y Mercedes González.

En este nuevo proyecto de presupuestos, cuya elaboración llevaría "como mucho un par de meses", los socialistas quieren recuperar las enmiendas que ya han planteado en los presupuestos rechazados. "Vamos a recuperar nuestras enmiendas y vamos a recuperar nuestras medidas", ha aseverado Causapié.

El PSOE quiere así "mover el dinero entre distritos y áreas". "Hay cuestiones que también queremos mantener, y mantenemos nuestras enmiendas en lo fundamental, podemos hacer una innovación, pero hay elementos que nos parecen importantes, como el incremento en política social, que queremos ampliar", ha aseverado la portavoz socialista.

En la reunión mantenida con Manuela Carmena, ambas han mostrado la voluntad de "empezar a negociar lo antes posible". "Hay una voluntad, y así me lo ha transmitido la alcaldesa, de llegar a una acuerdo", ha detallado.

POLÍTICAS PARA LOS MADRILEÑOS

En esta nueva negociación, Purificación Causapié pretende que estén presentes el acuerdo de un Plan de Empleo así como las políticas dirigidas a los mayores, como el copago o la teleasistencia para rentas bajas, o un pacto por la cultura en Madrid.

Entre las propuestas socialistas también está el impulso de un Plan de Vivienda Social y de rehabilitación urbana "que modifique las políticas de Urbanismo para que no solo favorezcan el Patrimonio sino que garanticen que la ciudad no está en permanente conflicto". "Todas estas políticas han de reflejarse en un nuevo proyecto de presupuestos", ha aseverado.

Sobre las propuestas socialistas que se quedaban fuera en la negociación de los presentes presupuestos, Causapié ha asegurado que eran "muchas". "Desde iniciativas de impulso y desarrollo industrial, al fomento de desarrollo profesional para el empleo, rehabilitación de colegios públicos, reducción de copago, incremento de dinero para limpieza o aparcamientos disuasorios, así como desarrollo de nuevos proyectos para la Oficina contra delitos de odio o partidas dirigidas a ONG", ha detallado.

Además, la portavoz socialista ha asegurado que pretenden establecer "estrategias" para garantizar la ejecución de las estrategias. "Si llegamos a un acuerdo, estaremos pendientes para que la ejecución del presupuesto del año que viene sea el adecuado", ha puntualizado.

"NO BLOQUEAMOS MADRID"

Respecto a la prórroga de los actuales presupuestos, Causapié ha afirmado que estos pueden funcionar "con normalidad" el tiempo que sea necesario, algo que no conlleva bloquear la actividad de la capital. "No estamos bloqueando la actividad de esta ciudad, nada más lejos de nuestra intención; si en algún momento es necesario hacer modificación presupuestaria, el PSOE lo analizará", ha indicado, para añadir a continuación que "lo dramático es que no haya unos excelentes presupuestos para la ciudad".

Respecto a los datos ofrecidos por el Consistorio sobre la ejecución presupuestaria, Causapié ha señalado que los socialistas contaban con datos que aseguraban un 58 por ciento de ejecución a finales de octubre, mientras que las inversiones, a 30 de noviembre, estaban a un 32 por ciento.

"A final de año se suele mejorar la ejecución presupuestaria, pero nos parece realmente asombroso el dato conocido esta mañana por los medios -el Ayuntamiento asegura un 93 por ciento de ejecución de presupuesto y 96 por ciento en inversiones--", ha señalado la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Por su parte, Silva ha añadido que "hasta que no se liquide el presupuesto en el mes de febrero, todo es una guerra de números". "Técnicamente cuando una obra sale a concurso, cuando se adjudica y se firma, es lo que se denomina dispuesto; a 30 de noviembre, el presupuesto de inversión que había dispuesto en San Blas era un 34 por ciento, es decir no es obra hecha, sino obra firmado el contrato para hacer el 34 por ciento de lo que tenían en el presupuesto de inversión; en Usera era del 30 por ciento, o en Puente de Vallecas era inferior al 60 por ciento", ha detallado el edil socialista.

En este sentido, Ramón Silva ha explicado que el PSOE cuando realiza un acuerdo de presupuestos no solo busca que se firmen los contratos, sino que se firmen y se gaste, "que eso ya es la ejecución". "Y ya veremos los datos, pero los datos que les doy son los oficiales a 30 de noviembre", ha apostillado.

CAMBIO DE RUMBO

Además, la portavoz socialista ha asegurado que pretenden que esta nueva negociación afecte al "cambio de rumbo" en algunas de las políticas de Ahora Madrid. "Este Gobierno no demuestra demasiado impulso a algunas políticas, como el fomento del empleo, y esperamos que esto se encamine", ha matizado.

En el mismo sentido, Causapié ha asegurado "importantes diferencias" en el área de Urbanismo del Consistorio. "Queremos hablar de eso; no es tanto cómo afecta al acuerdo de investidura", ha respondido preguntada a tal efecto.

Así, la portavoz socialista ha asegurado que quieren que la capacidad de influir en los presupuestos se traduzca en la capacidad de influir en las políticas. "Por eso hemos propuesto un acuerdo que reoriente ciertas políticas; no queremos llegar a diciembre y que no se hayan ejecutado las medidas", ha concluido.