Pablo Iglesias gana la consulta sobre Vistalegre II con el 41,57% del apoyo frente al 39,12% de Errejón

Echenique niega que afecte al liderazgo de Iglesias y defiende que es un llamamiento a buscar un "acuerdo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha ganado la consulta celebrada para fijar las reglas de juego de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, al conseguir sus propuestas 40.830 votos, el 41,57% del apoyo de la militancia, seguido muy de cerca por el equipo de su secretario Político, Íñigo Errejón, que ha cosechado 38.419 votos, el 39,12%. Por su parte, los anticapitalistas de Miguel Urbán han recabado el 10,50% (10.313 votos).

Así lo ha asegurado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la formación de la calle Princesa para informar de los resultados de la consulta celebrada entre el pasado domingo y el martes, en la que él participaba en el equipo de Iglesias; comparecencia que se ha retrasado casi tres horas por "problemas técnicos" de la empresa encargada del recuento.

Aunque la del equipo 'oficialista' ha sido la propuesta más votada, con un 41,57% de apoyo, el respaldo de la militancia a Iglesias en las consultas en las que se ha implicado directamente nunca había bajado, hasta ahora, del 80%, según los datos recabados por Europa Press --en la consulta para decidir la alianza con IU, que él defendió, recibió el 98% de los votos, y en las primarias en las que fue proclamado candidato a La Moncloa para las elecciones generales, el 83%--.

Sin embargo, la votación de esta semana era la primera en la que el líder del partido morado se enfrentaba a Errejón en una consulta a nivel estatal. Los 'errejonistas' se han quedado a tan sólo unos 2.400 votos de Iglesias y el 58% de los inscritos que han participado en la consulta no ha elegido la propuesta del líder 'morado'.

CONFIRMA "LA PLURALIDAD DE IDEAS" EN PODEMOS

Según ha explicado Echenique en rueda de prensa, lo que demuestra esta votación es la "pluralidad de ideas" que existe en Podemos. "Es un llamamiento de la gente diciéndonos que nos pongamos de acuerdo. Esa es la valoración, más allá de la valoración de una candidatura particular", ha afirmado, tras señalar que no le correspondía en ese momento ofrecer una valoración de los resultados como miembro del equipo de Iglesias, sino como secretario de Organización.

Eso sí, ha defendido que el liderazgo de Iglesias no se ve afectado por estos resultados, ya que, según ha recordado, todos los equipos que competían en esta consulta apuestan por que siga siendo el secretario general de Podemos.

"Creo que no porque las demás candidaturas han partido del reconocimiento del liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos. Han dicho públicamente que entienden que Podemos tiene que estar liderado por Iglesias, con lo cual, creo que la gente no ha votado en esa clave", ha asegurado.

En este sentido, ha enfatizado que "el liderazgo de Iglesias no es lo que se votaba en la consulta. "Lo que votaba era el sistema de votación de Vistalegre II", ha reiterado, al tiempo que ha asegurado que estos resultados, lejos de dividir a la formación, lanzan un llamamiento para "la unidad" y para "salir más fuertes y unidos de Vistalegre II".

"Creo que no se ha votado en clave de candidaturas porque las personas que han defendido los documentos han coincidido en afirmar el liderazgo de Pablo Iglesias. No se ha votado en clave de candidaturas porque no estábamos eligiendo secretario general ni Consejo Ciudadano Estatal", ha reafirmado.

"Lo que nos ha dicho la gente en esta votación es que hay una enorme pluralidad en Podemos y que nos tenemos que hacer cargo de esa pluralidad", ha apostillado. "Desde luego es la obligación de cualquier dirigente de Podemos trabajar por que haya un acuerdo, pero no porque yo lo piense, es lo que dice todo el mundo, no sólo inscritos en Podemos sino los votantes", ha ahondado.

PRIMER PULSO ESTATAL ENTRE IGLESIAS Y ERREJÓN

Esta consulta, que convocó el propio Iglesias y que ha registrado una participación de casi 100.000 votos --el 22,7% del total de inscritos--, tenía como objetivo, por un lado, fijar el sistema de votación que se utilizará en Vistalegre II para elegir nuevos estatutos y nueva dirección; y por otro, el modo y los tiempos en los que se organizará el debate.

Aunque se trata de dos cuestiones de un elevado nivel técnico, las tres principales corrientes del partido --'pablistas', 'errejonistas' y anticapitalistas-- han convertido estos preparativos en un intenso debate político, ya que era la primera vez que Iglesias y Errejón competían en equipos diferentes en una consulta a nivel estatal.

Con la victoria de Iglesias, serán sus propuestas las que rijan el congreso de febrero. Así, el sistema de votación será el bautizado como 'DesBorda'. Se trata de una modificación realizada por Echenique del modelo 'Borda', un método similar al utilizado, por ejemplo, en el concurso de Eurovisión, consistente en ir dando puntos, de mayor a menor, a los candidatos, por orden de preferencia.

Entre esas modificaciones introducidas por Echenique está la de desplazar el inicio del contaje a la hora de dar los puntos, es decir, si se eligen 60 miembros, dar al favorito 80, al segundo 79, y así sucesivamente. El objetivo, según defienden, es premiar los acuerdos entre equipos que se fusionen aunque, según los 'errejonitas, implica beneficiar a la lista más votada, es decir, implantar un sistema mayoritario.

En cuanto al formato de los debates de Vistalegre II, el documento de Iglesias y Echenique establece que se celebrará una sola votación, en la que las propuestas políticas, organizativas y éticas para renovar los estatutos estarán vinculadas a las candidaturas que las presentan y que aspiran a integrar la nueva dirección, al contrario de lo que pedía Errejón.