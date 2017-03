El Parlamento de Cantabria rechaza la propuesta de Podemos para declarar a Trillo persona 'non grata'

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes la proposición no de ley promovida por Podemos, en coordinación con las familias de las víctimas cántabras del accidente del YAK 42, para declarar persona 'non grata' al exministro de Defensa Federico Trillo. La iniciativa ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de PRC, PSOE y Ciudadanos.

Estos tres grupos han intentado modificar la propuesta de resolución, a través de una enmienda de sustitución en la que proponían instar al Gobierno de Cantabria a transmitir al Gobierno central la condena del Parlamento por la gestión del accidente del YAK 42, asumiendo todas y cada una de las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, así como a homenajear a título póstumo a las víctimas cántabras, mediante reconocimiento oficial y público de su trabajo en pro de la paz mundial.

El diputado de Podemos Alberto Bolado ha dicho que las familias conocen el contenido de la enmienda y "no están dispuestas a aceptarla", por lo que la ha rechazado, a la vez que ha reprochado a PRC, PSOE y Cs su "cobardía y falta de valor", "disfrazada -ha dicho- de un rigor y conocimiento técnico" del que, a su juicio, "carecen por completo".

El parlamentario morado ha dicho que el ámbito de la iniciativa "es puramente simbólico, no jurídico", y ha destacado que las proposiciones de ley y mociones que aprueba cada lunes la Cámara "no tienen carácter obligatorio o vinculante" para el Gobierno.

En su primera intervención, Bolado ha leído una carta de los familiares de las víctimas cántabras, en la que pedían a los grupos parlamentarios el apoyo a esta iniciativa que "no pasaría si no a ser algo meramente simbólico, un pequeño homenaje y reconocimiento a nuestros familiares, los fallecidos en esta comunidad, pero también para sentar precedente, sea cual sea su color político, para el resto de comunidades".

Los portavoces de Cs, PSOE y PRC se han mostrado en desacuerdo con la declaración de persona 'non grata'. "La manera en que se ha presentado hace que el apoyo no pueda ser unánime", ha dicho Guillermo del Corral (PSOE). Pedro Hernando (PRC) considera que "lo que se pide no tiene sentido" y que una declaración así "no se ha dado nunca en la historia de Cantabria ni en ninguna comunidad autónoma".

Rubén Gómez (Ciudadanos) ha argumentado que "no tiene efectos jurídicos" y que sería "una expresión de rechazo sin ningún tipo de consecuencias". Los tres han trasladado su reconocimiento y solidaridad a las familias de las víctimas y han denunciando las "negligencias y errores de imposible exculpación" en torno a un accidente ocurrido hace 14 años que, según reconoce el informe del Consejo de Estado, se podía haber "evitado".

El portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, también ha trasladado su "profundo respeto, solidaridad y consideración" hacia las víctimas y sus familias, así como su adhesión a cualquier homenaje público, pero ha mostrado su rechazo a una iniciativa cuyo objetivo final es, a su entender, "una cacería personal" y que representa "lo peor de la política".

En su opinión, en esta PNL Podemos hace una utilización "partidaria y confusa" del informe del Consejo de Estado.