Pascal (PDeCAT): "El partido sabrá ser contundente si ha habido malas praxis"

"La comunidad internacional no ha dicho que los catalanes no pueden votar"

La coordinadora del PDeCAT y diputada de JxSí en el Parlament, Marta Pascal, ha defendido la presunción de inocencia de los miembros de CDC presuntamente implicados en el caso Palau, aunque ha planteado que "el partido sabrá ser muy claro y contundente si ha habido malas praxis".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho que valorarán el tema cuando tengan la sentencia: "Y si alguna cosa no se hubiera hecho lo suficientemente bien, no se me caerán los anillos por decirlo", ha subrayado.

Sobre el proceso soberanista, ha indicado que "la comunidad internacional no ha dicho que los catalanes no pueden votar", como ha resaltado que tampoco lo hizo ante el referéndum escocés aunque el Gobierno británico presionó a la UE para que se opusiera, ha dicho.

Ha subrayado que el trabajo del Govern es negociar con el Gobierno central "hasta el final, y si no lo consigue, hacer el referéndum", y ha apuntado que el PDeCAT empezará su campaña a favor del 'sí' este sábado para explicar que la independencia tiene una relación directa con la cotidianidad de los catalanes.

Pascal ha asegurado que el resultado de la consulta tendrá efectos inmediatos si vence el 'sí': "Si ganamos, el día siguiente tienen que pasar cosas y negociaremos de tú a tú con el Gobierno".

PRIMARIAS

Preguntada por quién será el candidato del PDeCAT a las próximas elecciones, ha dicho que se abordará cuando se enfrenten con unos comicios "normalizados", después del referéndum.

"Ahora vamos a dedicarnos al debate de las ideas y, cuando toque, haremos el debate de nombres", ha reclamado Pascal, que ha dicho que aunque el candidato puede ser un hombre o una mujer, celebra que el PDeCAT haya mejorado en igualdad respecto a CDC, que era un partido demasiado masculino, ha opinado.