Los afines a Patxi López minimizan la movilización de Pedro Sánchez y recalcan que un 85% de la militancia no va a actos

Los partidarios del ex secretario general creen que el ex lehendakari no despega y que recuperarán parte de la militancia que apostó por él

Los socialistas afines al exlehendakari y aspirante a liderar el PSOE, Patxi López, consideran que la movilización en torno al ex secretario general no anticipa resultado alguno de las primarias y, para sostenerlo, recalcan que el 85% de la militancia del partido ni suele acudir a los actos ni tiene un perfil activo en las redes sociales. Desde el entorno de Patxi López se admite que la campaña diseñada por el equipo de Sánchez da una "sensación de fortaleza". Esta es la imagen que arrojan los actos que está organizando por todo el territorio, en los que está consiguiendo escenarios abarrotados y una respuesta entregada de los asistentes. Y un ejemplo fue el acto del pasado lunes, en el que hubo largas colas para acceder al Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con un aforo completo y más de 500 personas en el exterior. EFECTO BUSCADO PREMEDITADAMENTE Pero para los 'patxistas' esto es premeditado. En su opinión, Sánchez ha querido dar una imagen de "soledad" en el inicio de esta carrera, huérfano de muchos de los apoyos que tuvo en la Secretaría General, y ahora trata de mostrar que obtiene una respuesta espontánea de la militancia. Sin embargo, y aunque no restan fuerza a la movilización que provoca, insisten en que hay que ponerla en su justa medida. Así, defienden que se habla de menos de 2.000 personas y apuntan además que en los actos hay muchos simpatizantes, que no tienen el carnet del partido y, por tanto, no votarán en las primarias. Asimismo, y al margen de esto, en el entorno del expresidente del Congreso se hace hincapié en que el cuerpo electoral de esta votación ronda los 180.000 afiliados y se asegura que sólo un 15% es el que responde a las convocatorias de los candidatos y se moviliza en las redes sociales. El resto, señala, decide hacer o no uso de su derecho al voto directamente. Y recalcan que, además, Sánchez se dirige ahora al sector del partido que es más fácil de movilizar: afiliados 'indignados' con la trayectoria del partido, no en los últimos meses, sino en los últimos años; los que tradicionalmente "se oponen a todo" y determinados sectores de Izquierda Socialista. De esta manera, también defienden la campaña organizada por el equipo de Patxi López. Su estrategia consiste en actos más pequeños por todas las agrupaciones, encuentros con militantes en los que defiende que su candidatura es la única que puede "unir al partido" y evitar el "choque de trenes" que, a su juicio, supondría el enfrentamiento entre Sánchez y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. MANTIENEN SU ESTRATEGIA Este el formato que ha desplegado su campaña desde el momento en que presentó su candidatura, el pasado 15 de enero. Combinándolos con entrevistas en medios de comunicación y su actividad en el Congreso, López ha tenido ya una decena de encuentros con afiliados en cuatro federaciones. Y aseguran que su estrategia seguirá siendo así por el momento: sin buscar "demostraciones de fuerza" y tratando de mantener su "camino" alejado de la confrontación. Para los 'patxistas', tendrá resultado porque "la mayoría de los militantes quiere evitar el choque de trenes". Eso sí, admiten que su táctica resulta más complicada, porque carece de la "épica" del relato de Sánchez y no apela a los instintos a los que llama el 'sanchismo', que cuenta ya con seguidores fervorosos y con un grupo fiel que está acudiendo a todos los actos que está celebrando por todo el país. LOS 'SANCHISTAS' DICEN QUE LÓPEZ SE QUEDA SOLO Mientras tanto, en el entorno del ex secretario general se vive un momento de relativa euforia. A su juicio, la respuesta de la militancia a la candidatura está yendo incluso mejor de lo que esperaban, mientras que la del exlehendakari, dicen, no despega. De hecho, en el 'sanchismo' se dice que algunos de los que se fueron con Patxi López ahora "se quieren volver" para apoyar al ex secretario general. Y, en su opinión, este fenómeno va a continuar hasta el punto de que dudan de que la candidatura del vasco, que asegura que su compromiso es ir hasta el final en esta carrera, se vaya a votar en urna. Por su parte, los partidarios de una candidatura de Susana Díaz, que todavía no ha confirmado que vaya a presentarse, dudan sobre los beneficios de que la candidatura de López se mantenga. Mientras algunos insisten en que el exlehendakari y el ex secretario general se disputan el mismo electorado, otros opinan que puede restarle votos a la presidenta andaluza, visto el papel "radical" que se ha adjudicado Sánchez. Pero los que ven con buenos ojos que sean tres los contendientes subrayan que lo importante de que se mantenga la candidatura de López es que le resta apoyos orgánicos a Sánchez, ya que su candidatura cuenta con el apoyo de los 'barones' que estuvieron con el ex secretario general. Con todo, en el sector del partido alejado de los planteamientos de Sánchez se admite que quienes pensaban que dilatar el Congreso restaría fuerzas al ex secretario general se equivocaron. Si bien hubo un momento en el que sus opciones se pensaron mínimas, con las semanas ha ido cogiendo oxígeno y ahora tiene una posición de fuerza y un relato al que Susana Díaz se tendrá que enfrentar.