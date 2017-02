Podemos celebra que Pedro Sánchez vea ahora cosas que "no veía antes" y asuma propuestas del partido morado

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha celebrado este martes que el exsecretario general del PSOE y precandidato a liderarlo Pedro Sánchez vea ahora cosas "que no veía antes" y asuma propuestas "de sentido común" que el partido morado siempre ha defendido, pero ha eludido ir más allá en su valoración para no inmiscuirse en proceso internos de otros partidos.

"Permítanme que no haga valoraciones respecto a los procesos internos del PSOE. Os podéis imaginar que estamos orgullosos de que diferentes actores políticos estén de acuerdo con posiciones que para nosotros son de sentido común y que llevamos defendiendo desde que nacimos", ha asegurado en la que ha sido su primera rueda de prensa como portavoz titular de Unidos Podemos tras la Junta de Portavoces.

LO IMPORTANTE, LO QUE HAGA EL PSOE TRAS EL CONGRESO

Además, Montero ha avisado que lo que les preocupa, al margen de lo que proponga Sánchez, es lo que haga el PSOE tras el congreso que celebrará en junio, es decir, que su proceso interno les sirva para "dejar de ser el Ministerio de maquillaje social del PP" y para situarse "en el lado de las políticas del cambio".

"Que no apoye al PP, no sólo la investidura de Rajoy cuando dijeron que no lo iban a hacer, sino también el techo de gasto o medidas de maquillaje como las que tienen que ver con el salario mínimo o la pobreza energética que, como hemos visto, eran medidas para hacerse la foto y para la galería y no medidas que solucionen los problemas de la gente", ha avisado.

Eso es lo que, según ha afirmado Montero, a Podemos le importa del PSOE. "Más allá de eso, siempre es bueno que haya diferentes actores que empiecen a ver cosas que a lo mejor no veían antes y que tienen que ver con que nuestras propuestas son de sentido y son lo mejor para el país", ha concluido.