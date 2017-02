Presidente del parlamento andaluz defiende la solidaridad entre regiones frente a la "marcha atrás" de los soberanistas

El presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, ha defendido este martes la "igualdad y solidaridad entre regiones sin permitir privilegios de unas comunidades sobre otras" frente a la "marcha atrás" en el modelo autonómico que plantean "aquellos partidos soberanistas empeñados en rehacer la estructura del Estado pero sólo pensando en sus intereses y no en el conjunto de España".

Durán se ha pronunciado de este modo en su discurso institucional ante el Pleno de la Cámara con motivo del 28-F tras la interpretación del himno de Andalucía y el izado de la bandera de la comunidad en los jardines exteriores en presencia de autoridades como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara autonómica ha recordado que "Andalucía siempre ha apostado por tender puentes, no por levantar muros y siempre apostará por la igualdad y la solidaridad entre regiones sin permitir privilegios" entre comunidades y ha reivindicado el papel "protagonista" de Andalucía en "retos" como como la definición del marco de convivencia territorial o el sistema de financiación, "que marcará el modelo de sociedad que queremos, para que las autonomías presten servicios públicos con calidad".

Tras advertir de que "algunos desean una marcha atrás y desandar el camino autonómico, sobre todo aquellos partidos soberanistas empeñados en rehacer la estructura del Estado pero sólo pensando en sus intereses y no en el conjunto de España", Durán ha defendido la necesidad de "perfeccionar" el modelo autonómico porque "no está esculpido en piedra", pero ha dejado claro que "no se puede romper, porque el valor del consenso que concitó el pacto constitucional de 1978, ha contribuido de manera decisiva a consolidar el sistema democrático y ha sido un instrumento fundamental en el avance económico y en la cohesión social".

En este sentido, ha señalado que, "para avanzar en estos momentos, son necesarias, más que nunca, lealtad institucional, y mayor colaboración y cooperación entre todas las administraciones públicas" y también ha defendido el papel fundamental de instituciones como el Parlamento "para buscar soluciones a los problemas de la gente".

"NO DAR ALAS A LOS POPULISMOS"

"Frente a los que quieren erosionar nuestro sistema democrático y la función de los Parlamentos, me declaro firme defensor de la importante labor que ejercen las Cámaras legislativas, porque su misión es situar a las personas en el centro de la toma de decisiones", ha añadido Durán, que ha alertado de que "si los que nos dedicamos a la actividad pública dejamos de lado este objetivo, no atajaremos el distanciamiento de la ciudadanía con sus instituciones y con la democracia, y daremos alas a movimientos populistas, extremistas y xenófobos que ocuparán este espacio pero que no buscan una Europa ni una España más justa y solidaria".

En su opinión, los andaluces no admiten "tacticismos políticos", que "exigen compromiso y hechos" para quienes más lo necesitan, en especial los más afectados por la crisis y el desempleo, y "la obligación de no dejar a nadie en el camino", sobre todos a los sectores más vulnerables (mayores, infancia y personas en riesgo de exclusión social), por lo que considera que "no se puede hacer tabla rasa".

El presidente ha puesto en valor que, en 23 meses de la X Legislatura, la Mesa de la Cámara ha tramitado más de 19.000 asuntos e iniciativas parlamentarias, de las que se han admitido a trámite más del 99,4 por ciento, y de ellas, el 84 por ciento por asentimiento. En este sentido, se ha mostrado convencido de que en los próximos meses seguirá aumentando la intensidad legislativa con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los andaluces blindando derechos como reflejan los 20 textos legislativos aprobados (10 proyectos de Ley, 6 decretos leyes y 4 proposiciones de Ley, dos de ellas presentadas por los cinco grupos).

DIEZ AÑOS DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

"El consenso hace más grande la Democracia, y las leyes que salen por consenso, perduran; mientras que las que se imponen, entorpecen el futuro y llevan marcada la fecha de caducidad", ha afirmado Durán, tras recordar el X Aniversario de la Reforma del Estatuto de Autonomía que, antes de su refrendo por la ciudadanía, se aprobó en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra, lo que demuestra que, "anteponiendo los intereses generales y con diálogo, se puede llegar a acuerdos".

Durán ha señalado que los parlamentarios tienen la responsabilidad de estar a la altura de lo que exigen los ciudadanos para, con "mucho diálogo y Política con mayúsculas", dar solución a lo que preocupa a los andaluces como "tener empleos y salarios dignos, seguir apoyando a empresarios y autónomos; a los jóvenes; asegurar el derecho a la vivienda y suministros energéticos; la atención a la dependencia; seguir mejorando la educación, y continuar perfeccionando el sistema sanitario".

Al hablar de igualdad, Durán no se ha limitado a los territorios, sino también a las personas para subrayar que "no hay mayor desigualdad que la violencia machista", y ha reclamado que las diferentes administraciones pongan todos los recursos a su alcance para la firma del Pacto de Estado que viene pidiendo Andalucía y para dar pasos en la consolidación de derechos, erradicación de*la brecha salarial o medidas que favorezcan la conciliación.

"NO HAY MAYOR DESIGUALDAD QUE LA VIOLENCIA MACHISTA"

En este punto, ha reconocido el empuje de las mujeres andaluzas hace más de tres décadas para conseguir la autonomía, así como su activismo social y político, que queda reflejado también en el Parlamento andaluz, que en el año 1982 inició su andadura con seis diputadas de 109, mientras que hoy el reparto es 55 mujeres y 54 hombres. "Hemos avanzado en muchos aspectos, como en la igualdad legal, pero hasta que no tengamos igualdad real no conseguiremos una sociedad justa como la que nos demanda la ciudadanía", ha dicho el presidente de la Cámara.

En un año clave para definir Europa, Durán se ha referido a asuntos que Andalucía sigue con interés y preocupación como las consecuencias del Brexit, el desigual impacto de la globalización o el drama de los refugiados. Así, coincidiendo con la Presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) que ostenta el Parlamento en este año 2017, ha reiterado su compromiso de "llevar la voz de la gente a las instituciones europeas, una voz que reclama cohesión social; que impere la convivencia y la tolerancia en el continente; una voz que quiere siempre tender puentes y no poner muros ni alambradas".

Durán también ha indicado que el 28F recuerda la identidad de los andaluces, "un pueblo tenaz, duro como el acero, que sabe lo que quiere y que lucha por conseguirlo, pero a la vez somos gente abierta y acogedora y ese espíritu quedó grabado en nuestro himno, en nuestra bandera y en nuestro Estatuto".

Para concluir, ha señalado que "combatir la crisis económica y las desigualdades y luchar por la prosperidad no es solo cosa de los políticos o los gobiernos", que "es necesaria la fuerza de la sociedad andaluza, su talento, creatividad e inteligencia" para consolidar "una Andalucía moderna, innovadora, alejada de tópicos, una Andalucía de vanguardia y de oportunidades" y ha agregado que el camino es "trabajar juntos", con valentía y determinación, como ocurrió hace tres décadas para conseguir la autonomía y una palanca para la transformación social.