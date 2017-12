Puigdemont arremete contra la UE y pregunta a Juncker si cree que los manifestantes han ido a apoyar delincuentes

Acusa a la "Europa oficial" de animar a Rajoy en la represión

"Cada vez que se utilizan dos varas de medir, y están muy cerca de aquí los que lo hacen, no están respetando los valores de nuestra querida Europa", ha señalado Puigdemont durante su intervención al término de la manifestación que ha tenido lugar en Bruselas para reivindicar el desafío soberanista, a la que han acudido unas 45.000 personas.

"Escuchad bien ¿Habéis visto en algún lugar del mundo una manifestación como esta para apoyar a delincuentes? No. La próxima vez que os reunáis con Rajoy le podéis preguntar por qué persigue al Gobierno catalán como si fueran delincuentes y hay una población que se ha movilizado hasta mi despacho para apoyarme. Porque quizá no somos delincuentes, quizá somos demócratas", ha dicho.

Puigdemont ha subrayado además que desea "una Europa que no tenga miedo de decirle a uno de sus miembros cuando no respeta los derechos básicos" y "que no tenga que pasar vergüenza cuando países de fuera vienen a preguntar si lo de Cataluña son las nuevas reglas de juego".