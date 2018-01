Santamaría dice que el Gobierno adoptará "todo tipo de medidas" para evitar la investidura de Puigdemont

Pide a Torrent que no violente la ley porque Puidgemont sólo puede ser elegido con "una flagrante" vulneración

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo central va a "adoptar todo tipo de medidas" para que la investidura del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, "no se produzca" porque, según ha defendido, "solo puede ser elegido" presidente de la Generalitat "con una flagrante" vulneración de la ley.

Así, ha pedido al nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que no empiece su carrera política "violentando la ley" ni "repita el espectáculo" que su predecesora en el puesto, Carme Forcadel, dio los días 6 y 7 de septiembre con la aprobación de la Ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica en Cataluña. "Fue una burla a la democracia", ha remarcado, para después aseverar que el Gobierno reaccionará si Torrent "toma la decisión equivocada".

Con este argumento, ha afirmado que Puigdemont "ha llegado al final del trayecto" porque no puede liderar el Ejecutivo catalán: "Lo saben los suyos y el independentismo", ha añadido. Y le ha instado a "dar un paso atrás" pensando en Cataluña y a dejar la "propaganda" de construir el "mito" de la independencia, aunque ha defendido que los dirigentes separatistas "nunca" hacen lo que le "viene mejor a Cataluña, si no a su conveniencia personal".

Preguntado por la posibilidad de que Puigdemont aparezca en el Parlament el día del debate de investidura, la vicepresidenta ha dicho no querer entrar en "hipótesis". Pero ha subrayado que el exlíder del Ejecutivo catalán tiene una orden de busca y captura en España y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están haciendo muy bien su trabajo".

Por otro lado, ha avisado de que la investidura "no es suficiente" para que cese la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña por el desafío soberanista. "Es necesario que el president asuma su cargo", ha dicho, precisando que el artículo constitucional dejará de estar activo cuando tome posesión el nuevo Govern.

"Dialogaremos, como con el resto de las comunidades autónomas, con gobierno que respetan la ley, si no es imposible el diálogo", ha remarcado, lamentando que los dirigentes independentistas "solo querían hablar del referéndum" de autodeterminación cuando el Gobierno central quiso negociar con la Generalitat. "No me puedo sentar con quien se han inventado las reglas del juego", ha zanjado.