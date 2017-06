El Supremo ratifica la condena a las autoras del crimen del anciano de Chancelas, en Poio (Pontevedra)

Las mujeres fueron condenadas a penas que suman más de 42 años de prisión

El Supremo replica que, para la petición de una prueba, no se debe tener en cuenta solo el hecho de que sea "pertinente", sino que hay que valorar "también y singularmente su necesidad". "Más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo", recalca.

Al respecto, esgrime que la acusada no tenía un historial clínico previo a la comisión de los hechos en que constara que padeciera alguna alteración o anomalía psíquica que permitiera auspiciar una posible limitación de su capacidad para comprender "la ilicitud de su conducta".

Añade que profesionales del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) ratificaron en el juicio que la acusada no padecía ningún trastorno previo a los hechos y que, con posterioridad a los mismos, presentaba un trastorno depresivo "leve", no un trastorno de personalidad, remarcando que, aunque lo padeciera, no habría influido en los hechos.