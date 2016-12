Susana Díaz pide a Iglesias que se preocupe por el "nivel de contestación" en Podemos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cargado contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a raíz del ajustado resultado que ha obtenido en el referéndum sobre las reglas que regirán la II Asamblea Ciudadana de la formación morada. "Estaba muy preocupado Pablo Iglesias con el Congreso del PSOE y se tenía que haber preocupado un poquito más por el suyo, eso es lo que pasa cuando uno se dedica a las casas ajenas y no se preocupa por la propia, debería reflexionar por qué tiene ese nivel de contestación". Preguntada por si se presentará a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz ha esquivado el asunto tirando de precaución. "Estoy acostumbrada en estos últimos años a lo de los trenes, las estaciones, los momentos y las invitaciones y no me voy a distraer, estoy en mi trabajo y ahí voy a seguir estando, cuando llegue el Congreso tocará y hablaremos de lo que tengamos de hablar", ha dicho en Canal Sur Radio.