El gremio del taxi en pie de guerra contra la liberación del sector

El gremio del taxi se ha levantado contra la liberalización del sector y contra lo que consideran intrusismo de plataformas como Uber o Cabify. Más allá de la tensión a flor de piel, hemos querido conocer un poco más de cerca los argumentos de unos y de otros en esta disputa donde esta semana algunos taxistas perdieron la calma.

Una licencia VTC por cada 30 taxis es lo que dice la ley. Un cupo polémico; tanto que, por ejemplo, convierten a Barcelona en la única gran capital europea sin Uber. No es el caso de Madrid donde la restricción fue dinamitada por el vacío legal que hubo hasta que se reguló. Las matemáticas no engañan, si en Madrid hay 15772 licencias de taxi corresponderían 524 de VTC. Y hay más de 1900, todas ellas legales. Con servicios como el de Cabify o Uber su demanda ha aumentado. Pero no es de esta presión tecnológica de los que se quejan los taxistas, lo hacen del modus operandi. Una acusación que niegan desde el sector de la VTC. Los taxistas también se quejan de la excesiva regulación de su gremio.